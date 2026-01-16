AMD Ryzen 7 9850X3D ab 29. Januar verfügbar

Ein französischer Online-Shop hatte kurzzeitig den zur CES 2026 vorgestellten AMD Ryzen 7 9850X3D gelistet. Beim bekannten Retailer LDLC waren Produktseiten zu dem neuen Prozessor aufgetaucht, die auf einen Verkaufsstart am 29. Januar 2026 hindeuten. Besonders bemerkenswert: Es existierten gleich zwei Einträge – eine klassische Retail-Version („boxed“) sowie eine Tray-Variante, wie sie üblicherweise für Systemintegratoren vorgesehen ist.

Beide Listings sind mittlerweile wieder entfernt worden, enthielten aber dasselbe Veröffentlichungsdatum und führten zusätzlich eine konkrete Uhrzeit für die Verfügbarkeit an. Solche Zeitangaben sind im Einzelhandel oft ein Indiz für einen koordinierten globalen Launch, bei dem Händler ihre Produkte zeitgleich freischalten.

Einen offiziellen Preis hat LDLC allerdings nicht genannt. Allerdings tauchte der Ryzen 7 9850X3D zuvor kurzzeitig bei einem anderen Händler mit einem Preis von umgerechnet 486,64 US-Dollar auf. Solche frühen Preisangaben sind erfahrungsgemäß mit Vorsicht zu genießen, da es sich häufig um Platzhalter oder interne Kalkulationswerte handelt. Dennoch deutet die wiederholte Nennung des Modells bei verschiedenen Händlern darauf hin, dass SKU-Daten und Vertriebsmaterialien bereits im Umlauf sind.

Videocardz liefert weitere Details zum möglichen Launch-Ablauf. Demnach soll der Verkaufsstart am 29. Januar um 9:00 Uhr Eastern Time erfolgen. Gleichzeitig heißt es, dass keine Vorbestellungen zugelassen werden sollen – weder vor noch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Tests. Sollte sich dies bestätigen, wäre mit einem klassischen „Launch-Day-Drop“ zu rechnen, bei dem Reviews und Verkaufsstart zeitlich zusammenfallen.

Quelle: Guru3D