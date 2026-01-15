Epic Games Store: „Styx: Master of Shadows“ und „Styx: Shards of Darkness“ sind gratis

Im Epic Games Store erfolgt wieder einmal die wöchentliche Ablöse. Das Gratis-Spiel der letzten Woche muss also weichen, stattdessen hievt man zwei neue Titel ins Angebot. Die beiden kostenlosen Games greifen dabei gut ineinander, denn sie gehören zur gleichen Reihe. Konkret können Interessierte nämlich ab sofort die beiden Spiele „Styx: Master of Shadows“ sowie „Styx: Shards of Darkness“ zu ihrer Bibliothek bzw. ihrem Pile of Shame hinzufügen.

Anzeige

Alles, was dafür notwendig ist, ist ein (kostenloses) Konto im Epic Games Store. Doch kurz zu den Gratis-Spielen dieser Woche. „Styx: Master of Shadows“ ist ein Schleichspiel mit RPG-Elementen, das in einem düsteren Fantasy-Universum angesiedelt ist. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Styx, einem zwei Jahrhunderte alten Goblin, der sich durch das Spiel schleicht, stiehlt und meuchelt.

„Styx: Shards of Darkness“ ist das Sequel, welches in der Deluxe-Version kostenlos ist. Das Gameplay mischt grundsätzlich weiterhin Schleichen und Meucheln, doch es winken größere, offene Levels mit neuen Feinden und Endgegnern sowie frischen Fähigkeiten und Waffen – viel Spaß!

Quelle: Epic Games Store