Epic Games Store: Ab heute ist “The Falconeer” gratis

Im Epic Games Store erfolgt heute die Ablösung: Das Gratis-Spiel der letzten Woche, “Sunless Skies: Sovereign Edition”, wird durch einen neuen Titel ersetzt. Konkret handelt es sich in diesem Fall um das Indie-Spiel “The Falconeer”, das 2020 erschienen ist und sehr gute Bewertungen abstauben konnte. Regulär fallen für diesen Einzelspieler-Titel sonst rund 20 Euro an.

Anzeige

Bei “The Falconeer” handelt es sich um ein Luftkampfspiel des Solo-Entwicklers Tomas Sala. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Falkenreiters und muss sich mit diversen Gegnern in der Luft messen. In der offenen Spielwelt warten sowohl Neben- als auch Hauptquests. In der ozeanischen Welt soll dabei auch ein einnehmender Soundtrack für Stimmung sorgen.

Der Epic Games Store bietet “The Falconeer” bis zur nächsten Woche Donnerstag um 17 Uhr gratis an. An jenem Stichtag erfolgt zur genannten Uhrzeit die Ablösung. Um den Titel der eigenen Sammlung hinzuzufügen, ist natürlich ein Konto bei der Plattform notwendig. So sollen die kostenlosen Spiele natürlich auch Neukunden in den Store locken. Die Hoffnung dahinter ist, dass die Anwender irgendwann nicht nur die Gratis-Games einstecken, sondern irgendwann auch etwas Geld im Store ausgeben.

Quelle: Epic Games