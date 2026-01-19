Epic Games Store: Nutzerzahlen explodieren zwar, doch kaum jemand kauft tatsächlich Spiele

Der Epic Games Store konnte innerhalb der letzten Jahre (2019 bis 2024) ein Wachstum von 108 auf 295 Mio. User erreichen. Allerdings stiegen die Einnahmen von Drittentwicklern im gleichen Zeitraum um lediglich 1,6 %. Das zeigt ein enormes Problem der Plattform auf: Es melden sich zwar zahlreiche neue Nutzer an, diese geben dann aber kein Geld dort aus. Offenbar frönen die meisten Spieler über den Epic Games Store entweder Free-to-Play-Titeln oder greifen lediglich die wöchentlichen Gratis-Spiele dort ab.

Der Epic Games Store ist 2018 ans Netz gegangen und versucht die Dominanz von Valves Plattform einzudämmen. Entwickler lockt man mit niedrigeren Provisionen, während Spieler mit Gratis-Aktionen an den Dienst herangeführt werden. Teilweise zog man in der Vergangenheit auch zeitexklusive Spiele an Land. Insgesamt konnte man seine Nutzerbasis in den vergangenen Jahren deutlich steigern. Doch das nützt eben wenig, wenn die registrierten Spieler im Store am Ende kein Geld ausgeben.

Warum ziehen die Gamer Steam vor? Die Gründe sind vermutlich vielfältig. Da es Steam schon länger gibt, haben sich viele Personen dort schon eine Sammlung aufgebaut und ziehen es deswegen vor, sie auch dort zu erweitern. Dazu kommt, dass es dem Epic Games Store im direkten Vergleich an Funktionen fehlt – wie dem Family Sharing oder der direkten Unterstützung von Mods.

Letzten Endes dürfte der Großteil der Nutzer den Epic Games Store nicht als Ersatz für Steam betrachten, sondern als Ergänzung nutzen. Vor allem nehmen solche User dort wohl die Gratis-Spiele mit, während die kostenpflichtigen Titel im Zweifelsfall offenbar eher auf Valves Plattform ergattern.

Quelle: Reddit