Epic Games Store: Der große Halloween Sale hat begonnen

Im Epic Games Store hat heute der Halloween Sale begonnen. Im Rahmen der Aktion sind hunderte von Spielen im Preis gefallen. Darunter sind nicht nur, passend zur Jahreszeit, zahlreiche Horror-Games, sondern auch andere Titel. Die Plattform verspricht Rabatte von bis zu 80 %. Die Deals haben bereits begonnen und laufen bis 3. November 2025 um 17 Uhr.

Man nennt auch gleich ein paar Games als Beispiele, die im Preis gefallen sind. Etwa kostet der Dauerbrenner „Grand Theft Auto V Enhanced“ im Rahmen des Halloween Sales nur 14,99 Euro. Für Halloween mag sich mancher aber auch ein paar schaurige Stunden mit „Alan Wake 2“ gönnen wollen. Dieser Titel ist für ebenfalls 14,99 Euro zu haben. Und wer von den Open-World-Spielen von Rockstar Games nicht genug bekommen kann, darf hingegen auch auf „Red Dead Redemption 2“ blicken, das auch 14,99 Euro kostet.

Auch „Cyberpunk 2077“ ist zum reduzierten Kurs erhältlich und kostet 20,99 Euro. Letzten Endes kann sich das weitere Stöbern lohnen – und auch der Vergleich der Preise mit anderen Plattformen sowie im Zeitverlauf. Hervorheben wollen wir aber noch vorher „Silent Hill 2“ – das Horror-Remake kostet derzeit nur 34,99 Euro, was der bisherige Bestpreis sein dürfte.

Es gibt noch ein weiteres Schmankerl: Bis zum 8. Januar 2026 sind die Epic-Belohnungen bei jedem Kauf über das Zahlungssystem von Epic auf 20 % erhöht. So erhaltet ihr gleich etwas Guthaben für spätere Einkäufe.

Quelle: Epic Games Store