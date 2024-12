Epic Games Store startet seinen großen Feiertags-Sale

Im Epic Games Store ist nicht nur aktuell gratis das Spiel “The Lord of the Rings: Return to Moria” zu bekommen, sondern auch der jährliche Feiertags-Sale hat begonnen. Im Rahmen dieser Aktion sind natürlich hunderte von PC-Spielen vergünstigt zu bekommen. Dabei laufen die aktuellen Angebote eine ganze Weile, nämlich bis 9. Januar 2025 um 17 Uhr. Obendrein wird die Plattform im Rahmen des Sales insgesamt 16 Spiele verschenken, die nach und nach enthüllt werden sollen.

Ein weiterer Pluspunkt des Holiday Sales im Epic Games Store: Die Belohnungen werden bis zum Ende der Aktion auf 10 % erhöht. Das heißt, für jeden Kauf erhaltet ihr 10 statt der üblichen 5 % Cashback-Belohnung in Form der Epic-Belohnungen, die ihr nachträglich für weitere Käufe einsetzen könnt.

Welche Spiele sind z. B. im Angebot? Nun, ihr könnt etwa “Alan Wake 2” für 24,99 Euro ergattern. “Hogwarts Legacy” ist sogar für 14,99 Euro im Angebot. “God of War” kann für 19,99 Euro der eigenen Sammlung hinzugefügt werden – und das sind natürlich nur einige Beispiele. Wir wünschen ganz viel Spaß beim Stöbern!

