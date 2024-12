Apple soll an übergroßem Foldable mit 20 Zoll Diagonale werkeln

Apple soll Gerüchten zufolge an einem eigenen Foldable arbeiten, das deutlich größer als die Konkurrenz ausfallen könnte. So ist die Rede von einem Display, das im ausgeklappten Zustand auf 20 Zoll Diagonale kommen soll. Obendrein arbeite man in Cupertino an einem Design, das kein sichtbares Scharnier mehr beinhalte. Das Ergebnis soll ein Gerät sein, das quasi Elemente aus dem iPad Pro und einem MacBook kombiniere.

Apples Foldable soll also weniger auf Multimedia- als auf Produktivität ausgelegt sein. Es könnte aber noch einige Jahre dauern, bis es auf den Markt kommt. Als Erscheinungszeitraum wird vage 2028 in den Raum gestellt. Bis dahin könnte Apple sein Konzept also auch noch grundlegend umkrempeln oder auch wieder begraben. Das hängt vom weiteren Verlauf der Entwicklung ab.

Das erste Foldable von Apple soll mit iPadOS als Betriebssystem arbeiten, so Bloomberg. Zu vermerken ist, dass es sich hier natürlich nur um Gerüchte handelt, die man mit etwas Vorsicht genießen sollte. Apple selbst schweigt freilich und hat ein derartiges Foldable nie offiziell in Aussicht gestellt.

Quelle: Bloomberg