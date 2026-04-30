Epic Games Store: Ab sofort ist „Oddsparks: An Automation Adventure“ gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Spiel kostenlos. Freilich ist das die wöchentliche Maßnahme der Plattform, um Neukunden anzulocken. Die Hoffnung dabei ist stets, dass diejenigen, welche sich eine Sammlung von Gratis-Spielen beim Dienst aufbauen, eventuell auch das ein oder andere Mal langfristig ein Spiel oder Add-on kaufen. Als Ablösung für die Gratis-Spiele der letzten Woche ist nun jedenfalls „Oddsparks: An Automation Adventure“ verfügbar.

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Dieser Titel lässt sich sowohl im Singleplayer-Modus, im Koop oder auch in größeren Multiplayer-Partien austragen, Grundsätzlich mischt „Oddsparks: An Automation Adventure“ Automatisierung und Echtzeitstrategie. Ihr begebt euch in eine Fantasy-Welt, lüftet die Geheimnisse der Vergangenheit, automatisiert Werkstätten und erlebt Abenteuer mit den skurrilen Sparks. Das Spiel nutzt prozedural generierte Welten, soll also immer etwas Neues bieten.

Dabei stellt ihr euch zugleich niedlichen wie gefährlichen Feinden und erkundet vielfältige Biome. Im Idealfall baut ihr riesige Automatisierungs- und Logistiknetzwerke, um Gegenstände und Sparks an ihr Ziel zu bringen. Dabei schließt ihr Quests der Mitbewohner ab, um neue Gebäude für die Werkstatt freizuschalten und das Dorf wachsen zu sehen.

Quelle: Epic Games Store