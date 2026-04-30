OnePlus und realme verschmelzen offenbar

Laut dem als zuverlässig bekannten Leaker Digital Chat Station verschmelzen die beiden ehemaligen BBK-Marlen OnePlus und realme zu einem einzigen Hersteller. Diese Nachricht kommt durchaus nicht überraschend, bedenkt man, dass OnePlus Gerüchten zufolge schon länger in einer Schräglage steckt. 2026 ist die Luft für viele chinesische Hersteller international dünner geworden, weil die Speicherkrise ihnen zusetzt und es erschwert, im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment stabile Margen ohne eklatante Preiserhöhungen zu halten.

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Das Problem: Erhöhen die chinesischen Hersteller die Preise zu deutlich, greifen in den USA oder Europa viele Kunden doch direkt zu Apple oder Samsung. Die beiden Platzhirsche haben aufgrund ihrer Marktmacht zudem gegenüber Zulieferern bessere Verhandlungspositionen. Das gilt insbesondere für Samsung, da man im eigenen Hause Speicher fertigt. OnePlus und realme haben sich allerdings nicht offiziell zu den Gerüchten um den Zusammenschluss geäußert.

Angeblich soll der bisherige Präsident von OnePlus China, Li Jie, das neue Gesamtunternehmen leiten. Er wird dann demnach Pete Lau direkt Bericht erstatten. Unter einem Dach sollen sich OnePlus und realme dann viele Ressourcen, etwa zur Produktentwicklung, teilen. Gut möglich, dass auch je nach Markt einige Smartphones mal unter der Marke realme und mal unter der Marke OnePlus erscheinen könnten. So verfährt etwa auch Xiaomi mit seinen Marken Poco und Redmi.

OnePlus und realme sollen dabei weiterhin als eigene Marken bestehen bleiben, aber z. B. auch Marketing und Kundendienst zentral bzw. gemeinsam steuern. Derzeit handelt es sich hier aber noch um ein Gerücht. Wir sind gespannt, ob bald eine offizielle Bestätigung folgt.

Quelle: Digital Chat Station (Weibo)