Frühlingsaktion: Erhöhte Rabatte auf Windows 11 & Office 2021

Die Frühlingsaktion eines der bekannten Lizenzhändler geht weiter, aber jetzt legt der Anbieter eine Schippe drauf und zwar auf die Rabatte. Statt 42 bzw. 62 Prozent gibt es jetzt mindestens 46 und sogar bis zu 66 Prozent Nachlass auf Windows 11 und Office 202 sowie andere Microsoft-Software. Zudem werden auch Windows 10 und ältere Office-Versionen durch unsere Rabattcodes billiger.

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Die Betriebssysteme und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen. Man benötigt aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Jetzt hat uns der bekannte Lizenzhändler MMORC anlässlich seines „2026 Windows 11 & Office 2021 Spring Big Sale“ wieder einmal verschiedene Rabattcodes zur Verfügung gestellt, mit denen die Lizenzschlüssel mindestens 44 und einige sogar 66 Prozent günstiger werden!

Das aktuelle Windows 11 Professional“ bietet u.a. eine frische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Microsoft-Teams-Integration, um auch von Zuhause aus einfacher und schneller mit Kollegen, Verwandten und Freunden per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben. Windows 11 kann direkt bei Microsoft in verschiedenen Formaten wie als ISO-Datei für eine DVD oder einen USB-Stick oder auch per Installationsassistent heruntergeladen und aufgespielt werden. Nach Installation wird aber auch bei Windows 11 Pro ein Lizenzschlüssel benötigt und diesen gibt es bei MMORC statt der regulären 179 Euro vergünstigt für 26,79 Euro. Doch mit unserem Rabattcode „HVK55“ wird Windows 11 Pro nochmals 55 Prozent günstiger, sodass das Betriebssystem damit nur noch 12,06 Euro kostet!

Wer auf die Business-Funktionen verzichten kann, dürfte auch mit Windows 11 Home gut zurechtkommen. Denn der Preis dieser Version des aktuellen Microsoft-Betriebssystems fällt durch den Rabattcode „HVK55“ ebenfalls um 55 Prozent auf jetzt nur noch 10,05 Euro!

Passend zum neuen Betriebssystem hatte Microsoft auch Office 2021 als Nachfolger der 2016er und 2019er Versionen vorgestellt. Wie die Vorgänger ist das neue Office-Paket ebenfalls ein Einzelkauf ohne Abo und enthält Word 2021, Excel 2021 sowie PowerPoint 2021. Dazu kommen Outlook 2021, Access 2021 und Publisher 2021. OneNote ist ebenfalls enthalten, aber diese Software zur Organisation von Notizen ist noch die gleiche wie bei Office 2019.

Der OEM-Key für Office 2021 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 357 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) für 86,64 Euro an. Mit unserem Rabattcode „HVK66“ wird es nun sogar 66 Prozent billiger, sodass das aktuelle Office-Paket nur noch 29,46 Euro kostet!

Daneben bietet der Händler auch ein Paket aus Windows 11 Pro und Office 2021 Pro vergünstigt an. Diese Kombination aus Betriebssystem und nützlicher Software ist derzeit bei MMORC statt für 572 für 107,19 Euro zu haben. Aber hier gilt der uns zur Verfügung gestellte Rabattcode „HVK66“ ebenfalls, sodass der Preis für das aktuelle Bundle um weitere 66 Prozent auf nur noch 36,44 Euro sinkt! Die Lizenz für Windows 11 Pro gibt es damit also für nur noch 6,98 Euro!

Noch günstiger wird es für die Software der bisherigen Generationen. Mit dem Rabattcode „HVK66“ sinken die Preise für Office 2016 und 2019 sowie die entsprechenden Pakete mit Betriebssystem auch um 66 Prozent, sodass bei der aktuellen Aktion folgende Angebote gelten:

Bestellen könnt ihr bei MMORC mit PayPal, sodass eine eventuelle Rückerstattung problemlos sein soll. Die Lizenzschlüssel werden umgehend per eMail verschickt, sodass ihr notfalls euer Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen solltet, falls innerhalb eines Tages nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte.

Weitere Informationen und Angebote, die mit den oben genannten Rabattcodes nochmal günstiger werden, wie etwa durch den Rabattcode „HVK46“ um 46 Prozent günstiger werdende Varianten von Windows Server 2019 oder auch Microsoft Office 365 Pro Plus, sind der unten verlinkten, englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung