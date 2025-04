Fullsize-Tastatur Cherry XTRFY MX 3.1 im Test

Anzeige

Tastaturen zählen zu den wichtigsten Eingabegeräten am Computer, darum wollte ich mal wieder aktuelle Modelle anschauen. Prinzipiell sind Keyboards eine Frage des persönlichen Geschmacks, was man schon an diversen verfügbaren Schaltern, meist unterteilt in taktile oder lineare, erkennt.

Man kann Tastaturen nach dem Preis kaufen, brauchbare Modelle gibt es schon im unteren zweistelligen Euro-Bereich. Wer aber viel am PC sitzt, ist vielleicht auch bereit, gut 100 Euro oder mehr für eine Tastatur auszugeben. Ein Vertreter dieser Klasse ist die Cherry XTRFY MX 3.1.

Sie ist eine Fullsize-Tastatur mit Nummernblock sowie RGB-Beleuchtung und kommt mit abgeschalteter Beleuchtung auch sehr unauffällig daher. Die Handballenauflage aus massivem Aluminium ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern wird separat als „AC 3.3“ verkauft. Bei den Schaltern habt ihr die Wahl zwischen taktilen Schaltern mit einem definierten Druckpunkt (MX2A Brown) oder linearen Schaltern (MX2A Red). Ich habe mich für erstere entschieden, wobei ich bei verschiedenen Tastaturen beide Schaltertypen nutze. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen einer schwarzen und weißen Variante.

Cherry XTRFY MX 3.1 im Detail

Geliefert werden Tastatur und Handauflage in jeweils einem recht kleinen Karton.

Die Tastatur ist gut verpackt und vor Transportschäden geschützt.

Beim Auspacken vermisst man im ersten Moment das Kabel, es handelt sich aber um keine kabellose Tastatur. Statt eines festen Kabels hat die Tastatur einen USB-C Anschluss.

Das Gehäuse ist aus massivem Aluminium hergestellt und macht einen sehr wertigen Eindruck. Etwas ungewohnt sind die drei LEDs für Numlock & Co über den Pfeiltasten. Über eine Funktionstaste kann mit verschiedenen Tastenkombinationen die Lautstärke oder die Beleuchtung der Tastatur angepasst werden.

Auf der Rückseite der Tastatur befindet sich ein USB-C Anschluss, an den das Tastaturkabel angeschlossen werden muss. Im Prinzip könnt ihr ein beliebiges Kabel nutzen. Mitgeliefert ist ein USB-C auf USB-A Kabel mit einer Länge von 1,75 Meter.

Die Unterseite der Tastatur ist ebenfalls clean, beherbergt zusätzlich aber einen unkonventionellen Ansatz, um die Tastaturneigung einzustellen.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem USB-Kabel noch zwei kleine Metall-Gummifüße. Diese können statt der beiden Gummistöpsel eingesetzt werden und neigen dadurch die Tastatur. Eine Möglichkeit zur Aufbewahrung direkt an der Tastatur gibt es nicht.

So unaufgeregt wie die Tastatur ist auch die optionale Handballenauflage AC 3.3. Sie besteht ebenfalls aus massivem Aluminium, fühlt sich aber wesentlich angenehmer an, als man es im ersten Moment erwarten würde.

Sie wird in die Tastatur eingehangen, bleibt dann auch beim Hochheben fest an der Tastatur und fällt nicht direkt ab. Eine simple Lösung, aber sehr effektiv.