Epic Games Store: Ab sofort ist „Gravity Circuit“ gratis

Der Epic Games Store will auch diese Woche wieder Neukunden anlocken und Bestandskunden bei Laune halten. Dafür spendiert man pünktlich am Donnerstag um 17 Uhr wieder ein neues Gratis-Spiel der Woche. Dieses löst ab sofort die Titel aus der letzten Woche ab. In diesem Fall handelt es sich um den Indie-Plattformer „Gravity Circuit“.

Anzeige

Dieses 2D-Spiel mit Pixel-Grafik soll an Konsolen-Klassiker aus der 16-bit-Ära erinnern. Dabei spiel man den Helden Kai, der sich einer Roboter-Armee erwehren muss, um in einer postapokalyptischen Welt hinter das Geheimnis hinter Zerstörung und Chaos zu kommen. Im Spielverlauf erwirbt Kai neue Fähigkeiten, sodass er für die Bosskämpfe der 12 Level der Singleplayer-Kampagne immer besser gerüstet ist.

Zusätzlich spendiert der Epic Games Store noch Zusatzinhalte für das Spiel „Albion Online“. Folgende Content ist temporär gratis – er entspricht einem Wert von sonst 55 US-Dollar:

Vollständige Prestige-Rüstung, Hut, Stiefel und Umhang

Gepanzertes Pferd Reittier-Skin für heimliche Missionen

Giftflaschen-Skin für deine Hauptwaffe mit zwei Emote-Zaubern, die giftige Dämpfe verströmen (ob beabsichtigt oder nicht…)

Gildenversionen von Hut, Rüstung, Umhang und Reittier-Skin, sodass du stolz das Logo und die Farben deiner Gilde präsentieren kannst

Höllenroß Reittier-Skin: Reite in die Schlacht mit einem feurigen, infernalischen Pferde-Skin

350 Community Tokens: Tausche sie beim Prestige-Händler gegen Gegenstände deiner Wahl ein

500 Lernpunkte: Multipliziere jeden Ruhm, den du gewinnst, mit 5, um deinen Fortschritt auf dem Schicksalsbrett zu beschleunigen.

10 x Trank der Fokuserholung des Adepten: Stellt Fokus für Veredeln und Handwerk mit höheren Gewinnmargen wieder her

10 Folianten der Einsicht des Adepten: Erhalte sofortigen Ruhm, um deinen Fortschritt zu beschleunigen

Dieses „Abtrünniger Geselle-Paket“ ist bis nächsten Donnerstag für „Albion Online“ gratis. Zur Inanspruchnahme, muss das Free-to-Play-Spiel aus dem Epic Games Store heruntergeladen und sich eingeloggt werden.

Quelle: Epic Games Store