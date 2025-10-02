Epic Games Store: Ab sofort ist „Nightingale“ gratis

Im Epic Games Store gibt es heute wieder einmal die Ablösung: So werden die Gratis-Spiele aus der letzten Woche durch neue Titel ersetzt. Statt „Eastern Exorcist“ können Interessierte in dieser Woche den Titel „Nightingale“ der eigenen Sammlung hinzufügen. Voraussetzung ist lediglich ein, ebenfalls kostenloses, Konto im Epic Games Store.

„Nightingale“ befindet sich derzeit noch im Early-Access und ist ein PvE-Open-World-Survival-Crafting-Spiel in der Ego-Perspektive. Der Titel lässt sich sowohl alleine im Singleplayer als auch im Koop-Modus mit Freunden im Multiplayer zocken. Dabei geht es um eine Mischung aus Bauen, Fertigen, Kämpfen und auch Erkunden. Die Spielwelt ist abwechslungsreich gestaltet und umfasst Sümpfe, Wüsten, Wälder und mehr. Im Gesamtbild erinnert die offene Welt an eine Fantasiewelt mit Elementen des 19. Jahrhunderts.

Zusätzlich spendiert Epic Games für das Idle-RPG „Firestone“, das ohnehin gratis ist, ein DLC-Paket, das einem Wert von 100 US-Dollar entsprechen soll. Um es zu erhalten, muss man sich das Spiel bis 9. Oktober 2025 über den Epic Games Store herunterladen und sich anmelden. Dann warten folgende Belohnungen:

Exklusiver Skin „Der fröhliche Mönch“ für den Helden Benediktus Mönch

2 Avatare für das Charakterprofil

10 gewöhnliche Truhen, jeweils mit mindestens 1 Ausrüstungsgegenstand für Helden

5 ungewöhnliche Truhen mit mindestens 1 ungewöhnlichen Ausrüstungsstück

10 Holztruhen mit mindestens 1 Schmuckstück für Helden

5 Eisentruhen mit mindestens 1 ungewöhnlichen Schmuckstück

360 Seltsamer Staub, um deine Wächter zu trainieren oder Experimente durchzuführen

50 Schriftrollen, um deine Werte im Kampf zu verbessern

35 Spielmarken, um dein Glück in der Taverne zu versuchen

5 Prestigemarken, um epische Prestiges durchzuführen

200 Edelsteine

Dieses Angebot gilt für alle Spieler, die sich über den Epic Games Store einloggen, sowohl neue als auch bestehende. Neue Spieler müssen allerdings erst einmal Zeit im Spiel verbringen und mindestens Stufe 15 erreichen.

Quelle: Epic Games Store