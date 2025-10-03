LG UltraFine evo 6K: 6K-Monitor mit Thunderbolt 5

LG bringt mit dem UltraFine evo 6K (32U990A-S) einen neuen Monitor für gehobene Ansprüche auf den Markt. Der Monitor löst mit 6.144 x 3.456 Pixeln auf und deckt die Farbräume DCI-P3 und Adobe RGB zu jeweils 98 bzw. 99,5 % ab. Es handelt sich hier um ein LC-Display mit IPS-Panel und 32 Zoll Diagonale. Zielgruppe sind laut LG selbst vor allem Kreativprofis mit anspruchsvollen Workflows.

Denen will man auch ausreichende Ergonomiefunktionen durch Höhen-, Neigungs- und Pivot-Einstellungen anbieten. Zudem rühmt man sich, Thunderbolt 5 als moderne Schnittstelle für den LG UltraFine evo 6K (Modell 32U990A-S) einzubinden. Der Bildschirm ist auch nach VESA DisplayHDR 600 zertifiziert und unterstützt somit die HDR-Wiedergabe. Speziell Apple-Nutzer will man mit dem 6K-Monitor ansprechen und bietet für jene einen Studio-Modus mit drei voreingestellten Farboptionen für Mac-Geräte an.



Der neue Monitor dient auch als USB-Hub mit integriertem KVM-Switch und Multi-Port-Konnektivität. Mit einer unidirektionalen Datenübertragungsrate von bis zu 120 Gbit/s dank Thunderbolt 5 – dreimal schneller als Thunderbolt 4 – soll er vor allem im Bereich Videoschnitt punkten.

Der LG UltraFine evo 6K Monitor ist ab Ende Oktober 2025 für eine UVP von 1.999 Euro erhältlich.