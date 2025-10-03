Steam und GOG: Die Herbst-Sales haben begonnen

Aktuell laufen sowohl bei Steam als auch bei GOG.com bereits die Herbstaktionen für 2025. Im Rahmen der Sales sind tausende von PC-Spielen zu reduzierten Preisen zu haben. Dabei läuft der Steam-Sale noch bis 6. Oktober 2025 um 19 Uhr. Bei GOG läuft der aktuelle Sale, mit dem man das 17. Jubiläum der Plattform feiern will, etwas länger – bis 8. Oktober 2025.

Die Angebote überschneiden sich teilweise, variieren aber auch. Ob man Steam oder GOG.com den Vorzug gibt, ist auch eine Frage der persönlichen Präferenz. Steam bietet sicherlich mehr Komfortfunktionen, doch alle Spiele und Inhalte, die man dort kauft, sind an das Konto dort gebunden. GOG.com ist hingegen komplett frei von DRM-Maßnahmen. Dort gekaufte Spiele lassen sich also als freie Installer herunterladen, archivieren und gebrauchen.

Bei GOG.com findet man aktuell beispielsweise „Sherlock Holmes The Awakened“ für 5,99 Euro, die „Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy“ für 11,69 Euro oder auch „Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition“ für 13,50 Euro. Bei Steam gibt es auch ein breites Angebot, das z. B. „Spider-Man 2“ für 47,99 Euro, „Sniper Elite 5“ für 4,99 Euro oder „Anno 1800“ für 5,99 Euro umfasst.

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern in den beiden Sales!

Quelle: Steam