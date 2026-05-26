Spieler unterstützen Star Citizen mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar

Das Weltraumspiel Star Citizen hat einen weiteren historischen Meilenstein erreicht. Entwickler Cloud Imperium Games hat offiziell die Marke von 1 Milliarde US-Dollar an Finanzierungen überschritten – und damit eines der teuersten und ambitioniertesten Spieleprojekte der gesamten Branche geschaffen.

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Laut dem öffentlichen Funding-Tracker des Projekts wurde die Milliardenmarke am vergangenen Wochenende erreicht, nachdem die Spielerausgaben erneut deutlich angestiegen waren. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten die Spenden für „Star Citizen“ $800 Millionen übertroffen.

Star Citizen wurde ursprünglich bereits im Jahr 2012 angekündigt und startete 2013 in die Alpha-Phase. Dort befindet sich das Spiel auch heute noch. Inzwischen zählt das Projekt laut Entwicklerangaben mehr als 6,5 Millionen registrierte Nutzer weltweit. Das Besondere dabei: Anders als klassische Crowdfunding-Kampagnen finanziert sich Star Citizen nicht über eine einmalige Sammelphase, sondern über ein dauerhaftes Verkaufsmodell.

Zu den Einnahmequellen gehören unter anderem digitale Raumschiffe, Spielpakete, kosmetische Inhalte, Frühzugänge und exklusive Ingame-Objekte. Dieses Modell erlaubt es Cloud Imperium Games, ohne klassischen Publisher zu arbeiten und die Entwicklung weitgehend unabhängig zu finanzieren.

Star Citizen verfolgt ein außergewöhnlich großes Ziel: eine riesige Multiplayer-Weltraumsimulation ohne klassische Ladebildschirme. Spieler sollen nahtlos zwischen Planeten, Monden. Raumstationen und Weltraumgebieten wechseln können. Das Gameplay umfasst dabei zahlreiche unterschiedliche Aktivitäten: Handel, Mining, Frachtransport, Kopfgeldjagd, Erkundung, FPS-Kämpfe und große Raumschlachten.

Parallel entwickelt Cloud Imperium Games außerdem mit Squadron 42 einen Singleplayer-Ableger im selben Universum.

Die Finanzierungsstrategie von Star Citizen sorgt seit Jahren für Diskussionen innerhalb der Gaming-Branche. Besonders kritisch sehen manche Spieler den Verkauf digitaler Schiffe, die teilweise noch gar nicht spielbar im Spiel existieren. Ein aktuelles Beispiel ist das sogenannte „Anvil Odin“-Battleship-Paket, das Berichten zufolge für rund 4400 US-Dollar verkauft wurde – obwohl das Schiff bisher nicht als flugfähiges Objekt im Spiel verfügbar ist.

Die Reaktionen der Community fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Unterstützer sehen darin eine freiwillige Finanzierung ambitionierter Entwicklung, während Kritiker dem Projekt übermäßige Monetarisierung unfertiger Inhalte vorwerfen.

Kaum ein anderes Spiel polarisiert so stark wie Star Citizen. Für viele Fans gilt das Projekt als technologische Demonstration dessen, was moderne Spieleentwicklung leisten kann. Regelmäßige Alpha-Updates, neue Gameplay-Systeme und technische Fortschritte werden dabei oft als Beleg für kontinuierliche Entwicklung angeführt.

Gleichzeitig steht das Projekt jedoch seit Jahren wegen seiner langen Entwicklungszeit in der Kritik. Zu den häufigsten Vorwürfen gehören ständig wachsende Projektziele, ein fehlender finaler Release-Zeitplan, ausufernde Feature-Erweiterungen sowie die hohe Monetarisierung während der Alpha-Phase. Kritiker bezweifeln weiterhin, ob das Spiel in seiner ursprünglich geplanten Form überhaupt jemals vollständig veröffentlicht werden kann.

Cloud Imperium Games betont regelmäßig, dass der Großteil der Einnahmen direkt wieder in die Entwicklung investiert werde. Dazu gehören Studioausbau, Technologieentwicklung, neue Mitarbeiter und internationale Entwicklungsstandorte. Das Unternehmen betreibt inzwischen mehrere Studios in verschiedenen Ländern und veröffentlicht weiterhin regelmäßig neue Inhalte für die Alpha-Version.

Unabhängig von der anhaltenden Diskussion stellt die Milliardenmarke einen außergewöhnlichen Moment für die Spieleindustrie dar. Nur wenige Unterhaltungsprojekte konnten über einen derart langen Zeitraum hinweg eine vergleichbare Community-Finanzierung aufrechterhalten – insbesondere während sich das Produkt weiterhin aktiv in Entwicklung befindet. Damit bleibt Star Citizen sowohl eines der umstrittensten als auch eines der ungewöhnlichsten Projekte der modernen Spielebranche.

Quelle: Star Citizen Funding-Tracker