Epic Games Store: Ab sofort ist „Cat Quest II“ (wieder) gratis

Im Epic Games Store ist ab sofort wieder ein neues Spiel kostenlos. Vorab war der Titel nicht bekannt, denn es handelte sich um ein Mystery-Game, das also die Spiele aus der letzten Woche abgelöst hat. In diesem Fall sollte man seine Erwartungen aber nicht zu hoch stecken, denn es handelt sich um einen alten Bekannten. So ist jetzt bei der Plattform erneut „Cat Quest II“ gratis.

Anzeige

Viele Leser dürften dieses Spiel bereits in ihrer Sammlung haben, denn der Epic Games Store hat „Cat Quest II“ auch vorher schon kostenlos verteilt. Es handelt sich um ein Action-RPG mit offener Welt, das in einem Fantasiereich voller Katzen und Hunde angesiedelt ist. Es lässt sich einzeln oder auch gemeinsam im Multiplayer spielen. Dabei setzen die Entwickler auf eine knuffige 2D-Grafik.

Als Spieler kann man sowohl als Katze als auch als Hund durch die Reiche ziehen. Entwickelt wurde das Spiel von The Gentlebros. Wer „Cat Quest II“ im Epic Games Store bereits mitgenommen hatte, sollte nun einfach auf die nächste Woche warten. Ab dem nächsten Donnerstag hagelt es wieder neue Gratis-Spiele.

Quelle: Epic Games