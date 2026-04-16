MSI Versa 300 Wireless 8K: Gaming-Maus mit extrem hoher Abtastrate

MSI ist vor allem für seine Mainboards, Grafikkarten und Monitore bekannt, bietet aber auch noch weitere PC-Peripherie an. Dazu zählt auch die neue Versa 300 Wireless 8K, eine brandneue Gaming-Maus des Herstellers. Es handelt sich um das erste Modell des Herstellers, das eine Polling-Rate von 8K unterstützt. Als zentrale Basis verwendet man den optischen Sensor PixArt PAW3395.

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Die neue MSI Versa 300 Wireless 8K wiegt rund 66 g und verwendet Omron-Schalter, die rund 60 Mio. Klicks überstehen sollen. Zur Konfiguration lässt sich nicht nur die offizielle Begleit-App MSI Center einsetzen, sondern auch das MSI Portal X als Weboberfläche. Der Hersteller bewirbt die Gaming-Maus auch mit dem ergonomischen Design und der Sensorempfindlichkeit von 26.000 DPI.

Zu erwähnen ist, dass die maximale Abtastrate von 8.000 Hz in der Praxis nur wirklich etwas bringt, wenn auch ein Monitor mit sehr hoher Bildwiederholrate zum Einsatz kommt, um die Eingabeverzögerung insgesamt zu senken. Zudem sind diese feinen Nuancen vor allem im E-Sport-Bereich zu spüren. Für jenen ist die MSI Versa 300 Wireless 8K aber ohnehin etwas zu schwer. Die meisten Spieler sollten die Polling-Rate demnach eher auf 1.000 Hz begrenzen und von einer höheren Akkulaufzeit profitieren.

Die kabellose Verbindung stellt diese Gaming-Maus via MSI Swiftspeed (2,4 GHz) her. Alternativ lassen sich auch Bluetooth oder eine kabelgebundene USB-Verbindung einsetzen. Als Akkulaufzeit nennt MSI bis zu 196 Stunden – dann aber eben bei reduzierter Polling-Rate.

Verfügbarkeit

Die MSI Versa 300 Wireless 8K ist ab sofort erhältlich. Den Preis hat der Hersteller in seiner Pressemeldung leider verschwiegen. Erste Händler listen den Nager aber aktuell für rund 60 Euro.

Quelle: Pressemitteilung