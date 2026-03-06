Nvidia GeForce Hotfix Display Driver 595.76: Der dritte Treiber innerhalb einer Woche

Nvidia hat schon wieder einen neuen Treiber veröffentlicht. Dabei handelt es sich nun um die dritte Version innerhalb einer Woche. Die Misere begann mit dem GeForce Game Ready Treiber 595.59, welcher bei einigen Anwendern zu Problemen führte. Denn gerade bei Grafikkarten mit Custom-Kühlungen arbeiteten plötzlich einige der Lüfter nicht mehr ordnungsgemäß. Der Hersteller zog den Treiber daher zurück und reichte als Ersatz die Version 595.71 nach. Nachdem es neue Querelen mit jener Variante gibt, steht inzwischen ein Hotfix zur Verfügung.

Im Gegensatz zum GeForce Game Ready Treiber 595.71 kann der neue Hotfix 595.76 aber nicht direkt über die Nvidia-App bezogen werden. Vielmehr ist der Download direkt über die Website von Nvidia notwendig. Der Treiber soll unter anderem Probleme mit der Spannung beheben, die bei einigen Nutzern nach der Installation der Version 595.71 aufgetreten sind. Bei ab Werk übertakteten Modellen wurde die Spannung offenbar zu niedrig angesetzt, sodass die Leistung gelitten hat.

Hier setzt dann also der GeForce-Hotfix-Treiber 595.76 an. Nvidia empfiehlt, diese Version aber nur dann zu installieren, wenn die beschriebenen Probleme auftreten. Den restlichen Nutzern rät man, auf die nächste reguläre Variante zu warten. Immerhin sind aber noch weitere Verbesserungen eingearbeitet. Beispielsweise soll das noch recht frische „Resident Evil Requiem“ bei aktivem Pathtracing besser laufen. Zusätzlich will man im selben Spiel einige Darstellungsfehler ausgemerzt haben. Auch Abstürze in „Star Citizen“ sollen z. B. behoben worden sein.

Quelle: Nvidia