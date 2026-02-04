Xbox Next: AMD deutet neue Spielekonsole für 2027 an

Es ist kein Geheimnis, dass Microsoft an einer neuen Spielekonsole arbeitet. Allerdings sind die Xbox Series X|S ein Flop geworden, was einen Strategiewechsel des Unternehmens bedingt hat. So veröffentlichen die Redmonder keine Exklusivtitel mehr, sondern bringen ihre Spiele wie „Halo“, „Forza“ und mehr z. B. auch auf Sonys PlayStation-Konsolen. Dennoch soll noch eine neue Xbox-Generation erscheinen. AMD deutet nun als Entwicklungspartner von Microsoft eine Veröffentlichung im nächsten Jahr an.

Anzeige

Die nächste Xbox wird wahrscheinlich einem Gaming-PC näherstehen als einer klassischen Spielekonsole. So ist laut Gerüchten geplant, nicht nur eine modifizierte Windows-Version als Betriebssystem zu nutzen, sondern auch Drittanbieter-Stores wie den Epic Games Store, GOG.com oder Steam auf der Konsole zuzulassen. Anvisiert ist sehr leistungsfähige Hardware, die allerdings auch ihren Preis haben wird. AMDs Geschäftsführerin Lisa Su hat gegenüber Investoren nun erklärt, dass die Entwicklung der Next-Gen-Xbox sehr gut vorankomme. Es werde ein Semi-Custom-Chip von AMD im Inneren werkeln. Man sei bereit für einen Launch im Jahr 2027.

Dass AMD dafür bereit ist, heißt aber natürlich noch nicht, dass Microsoft sich auch so entscheiden wird. Letztere haben in der Vergangenheit angedeutet, dass der Sprung von den Xbox Series X|S zur nächsten Generation der größte überhaupt sein werde. Allerdings könnte es schwer werden, gegen Sonys Dominanz anzukommen – erst recht, wenn ein hoher Verkaufspreis die Folge sein sollte.

Quelle: The Verge