Xbox der nächsten Generation wird eine Premium-Konsole

Die Microsoft-Managerin Sarah Bond hat abermals vage über die nächste Xbox-Generation gesprochen. Schon vorab erklärt sie, die nächste Konsole werde eine Premium-Konsole mit High-End-Spezifikationen. Sprechen Hersteller selbst von Premium, dann meinen sie damit üblicherweise vor allem einen hohen Verkaufspreis. Man kann also davon ausgehen, dass Microsoft einerseits eine Plattform mit viel Leistung plant, die aber andererseits auch ziemlich teuer werden dürfte.

Bond hat auch verraten, dass wir einige Ansätze, die Microsoft mit der nächsten Xbox verfolgt, bereits als Teil des Handhelds Asus ROG Xbox Ally gesehen haben. Man vermutet, dass damit wohl gemeint ist, dass die Xbox-Konsolen noch näher an Windows-PCs rücken sollen. So wird gemutmaßt, dass die nächste Xbox ein offenes Ökosystem bieten könnte, das auch Drittanbieter Stores in Form von Steam, GOG.com oder dem Epic Games Store zulassen wird.

Microsoft hat jedoch einen weiten Weg vor sich, um Fans zurückzugewinnen. In dieser Generation muss sich die Xbox Series X|S klar gegenüber der PlayStation 5 geschlagen geben. Zumal man ehemalige Xbox-Exklusivtitel inzwischen auch für die Sony-Konsole vertreibt. Dazu kommen die kürzlich massiv erhöhten Preise für die Spiele-Flatraet Game Pass, sodass die Community derzeit sehr kritisch auf die Marke Xbox blickt.

Quelle: Windows