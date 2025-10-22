Samsung Galaxy XR: Mixed-Reality-Headset soll es mit der Apple Vision Pro aufnehmen

Die Samsung Galaxy XR ist ein neues Mixed-Reality-Headset, das es mit der Apple Vision Pro aufnehmen soll. Der Preis fällt mit 1.799 US-Dollar jedoch weitaus geringer aus. Verbaut sind hier Micro-OLED-Displays mit jeweils 3.552 x 3.80 Pixeln pro Auge und Bildwiederholraten von bis zu 90 Hz. Der Clou ist, dass es sich um das erste Android-XR-Headset handelt. Auf dem Gerät können damit grundsätzlich alle Android-Apps laufen.

Es sind auch zwei Kameras verbaut, die einerseits 3D-Fotos und -Videos aufzeichnen können und andererseits für Video-Passthrough zuständig sind. Dazu kommen sechs weitere Kamerasensoren, die für das Tracking zuständig sind und dadurch etwa das Hand-Tracking ermöglichen. Im inneren Bereich stecken vier weitere Kamerasensoren, die beim Eye-Tracking aushelfen. Dabei wiegt die Samsung Galaxy XR rund 545 g und nutzt, wie die Apple Vision Pro, einen externen Akku, der nochmals 302 g wiegt.

Die Akkulaufzeit der Samsung Galaxy XR ist mit bis zu 2,5 Stunden bei der Videowiedergabe bzw. 2 Stunden Multimedia-Nutzung überschaubar. Als SoC dient hier im Übrigen der Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Dem Chip stehen 16 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz zur Seite. Auch Google Gemini ist an Bord und es lassen sich eben klassische Android-Apps wie Google Maps und mehr verwenden. An Schnittstellen sind unter anderem Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 und mehr vorhanden. Sechs Mikrofone dienen zur Sprachsteuerung und zwei integrierte Lautsprecher sorgen für die Audiowiedergabe.

Die technischen Eckdaten der Samsung Galaxy XR sind nochmals unten in der Tabelle zusammengefasst. Ob und wann das Mixed-Reality-Headset nach Europa bzw. Deutschland kommen könnte, ist aktuell offen.

Technische Eckdaten der Samsung Galaxy XR

Galaxy XR Memory 16 GB Memory

256 GB Storage Display 3.552 x 3.840, 27 million pixels Micro-OLED 6.3‑micron pixel pitch

95 % DCI‑P3

Refresh rates: 60Hz, 72Hz (Default), 90Hz (Up to, upon service request)

Field of View 109 degrees horizontal and 100 degrees vertical Chip Snapdragon XR2+ Gen 2 Platform Camera Supports 3D Photo & video capture

18 mm / F2.0

6.5MP Sensors Two High-resolution Pass-through cameras

Six World-facing tracking cameras

Four Eye-tracking Cameras

Five Inertial Measurement Units(IMUs)

One Depth sensor One Flicker sensor Optic (Iris) Supports iris recognition

– Use iris recognition to unlock the device and to enter passwords in certain apps. Audio and Video Two, 2 Way speaker(Woofer + Tweeter)

Six Microphones array

– Multiple microphones among the six microphones support beamforming feature depending on the use case

Audio Playback

– Codec : MP3, AMR-NB/WB, AAC/ AAC+/ eAAC+, Vorbis, FLAC, Opus, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus(E-AC3), Dolby Atmos (E-AC3 JOC, AC4)

Video Playing Resolution

UHD 8K(7680 x 4320)@60fps

Video Playback (Supports HDR10 and HLG) – Codec : H.263, H.264, HEVC, MV-HEVC, MPEG-4, VC-1, VP8, VP9, AV1 Battery Up to 2 hours of general use

Video watching up to 2.5 hours

Galaxy XR can be used while charging the battery. Connectivity Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)

BT 5.4 (Up to) Interpupillary Distance (IPD) 54~70 mm

Vision Correction Galaxy XR supports vision correction through separately purchasable optical-inserts Weight 545 g (w/ forehead cushion) Weight may vary depending on whether light shield is attached or not

Separate battery weighs 302g.

