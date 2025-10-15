Apple Vision Pro: Die 2. Generation des Mixed-Reality-Headsets ist da

Apple hat sein Mixed-Reality-Headset der nächsten Generation vorgestellt: die Vision Pro mit M5-Chip. Der neue Prozessor sorgt mit jeweils zehn aufgewerteten CPU- und GPU-Kernen für mehr Leistung als beim direkten Vorgängermodell. Der Preis ist hingegen tatsächlich etwas gesunken. Statt 3.999 kostet das neue Modell nunmehr 3.699 Euro – mit 256 GByte Speicherplatz. Die Varianten mit 512 GByte bzw. 1 TByte erfordern natürlich Aufpreise. Das bleibt natürlich ein Bereich, der das MR-Headset quasi automatisch zum Nischenprodukt macht.

Als Betriebssystem der Apple Vision Pro der 2. Generation fungiert visionOS 26. Es gibt wieder eine große Bandbreite an Apps, die Games, Produktivitätsanwendungen und Streaming-Plattformen kombiniert. So ist die Apple Vision Pro mit dem M5 weiterhin eine leistungsfähige Möglichkeit, immersive 3D-Videos zu genießen. Mit einer Akkuladung sollen dabei bis zu zweieinhalb Stunden Betrieb möglich sein. Sogar bis zu drei Stunden sind es, wenn es um die reine Videowiedergabe geht. Erhältlich ist die Apple Vision Pro mit dem M5 ab dem 22. Oktober 2025.

Die Apple Vision Pro der 2. Generation unterstützt Hardware-beschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading. Zudem werden die Micro-OLED-Displays mit einer um 10 % erhöhten Auflösung bespielt. Die Bildschirme arbeiten mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate. Als Ergänzung des M5-SoCs fungiert der Zusatz-Chip R1, der den Input von zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofonen verarbeitet. Auch an Bord ist eine Neural-Engine mit 16 Kernen, welche bei KI-Anwendungen zum Zuge kommt.

Die Apple Vision Pro der 2. Generation kann, geht die Akkuladung zur Neige, auch an eine Stromquelle angeschlossen werden, um sie so weiterhin zu nutzen. Im Lieferumfang sind neben dem Headset und dem erwähnten Dual Band aus Strickgewebe, eine Lichtdichtung, zwei Lichtdichtungspolster, ein Apple Vision Pro Cover für die Vorderseite des Geräts, ein Poliertuch, ein Akku, ein USB-C Ladekabel und ein USB-C Power Adapter enthalten. Das Dual Band kann auch separat für 115 Euro gekauft und dann auch mit der 1. Generation verwendet werden.

Das Apple Vision Pro Travel Case ist als optionales Zubehör wiederum für 219 Euro inkl. MwSt. erhältlich. Für Nutzer, die eine Sehstärkenkorrektur benötigen, sind Zeiss Optical Inserts – Readers für 115 Euro inkl. MwSt. und Zeiss Optical Inserts – Prescription für 169 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Quelle: Apple