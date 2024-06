Apple Vision Pro kommt für 3.999 Euro nach Deutschland

In den USA ist das Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro bereits im letzten Jahr erschienen. In Deutschland geht es nun offiziell ab dem 12. Juli 2024 los. Ab jenem Datum ist das erste VR-Gerät aus Cupertino im Handel erhältlich. Während die Apple Vision Pro in den Vereinigten Staaten 3.499 US-Dollar (vor Steuern) kostet, sind es in Deutschland 3.999 Euro (mit Steuern). Dafür winkt dann die Einstiegsversion mit 256 GByte Speicherplatz.

Es kommen auch teurere Versionen mit 512 GByte bzw. 1 TByte Speicherplatz auf den Markt. Die Apple Vision Pro wird sowohl in den Stores von Apple als auch online bestellbar sein. Apple setzt allerdings eine Beratung voraus – das geht allerdings auch online in Form einer 30-minütigen Demonstration.

Brillenträger profitieren von einer Kooperation zwischen Apple und Zeiss. Letztere haben Einsätze mit Sehstärken entwickelt, die sich in der Apple Vision Pro magnetisch befestigen lassen. Diese sind allerdings kein günstiger Spaß: Die sogenannten Zeiss Optical Inserts – Readers kosten 115 Euro. Die Zeiss Optical Inserts Prescription liegen bei 169 Euro. Zusätzlich bringt Apple auch noch eine Schutztasche auf den Markt, die man sich mit 219 Euro ebenfalls gut bezahlen lässt. Wer sein Gerät via Apple Care+ absichern will, muss zudem 549 Euro zurücklegen.

Quelle: Apple