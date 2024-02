Apple Vision Pro: Bereits mit über 1.000 nativen Apps

Das Virtual-Reality-Headset Apple Vision Pro ist in den USA bereits erhältlich. Dort kostet es ca. 3.500 US-Dollar plus Steuern. In Europa soll das Premium-Produkt noch im Jahresverlauf 2024 auf den Markt kommen. Dabei gibt es als Software für das Gerät sowohl speziell optimierte Apps als auch Anwendungen, die mit geringem Portierungsaufwand im Wesentlichen den Apps für iPadOS entsprechen. Jedenfalls ist es durchaus ein Meilenstein, dass für die Apple Vision Pro bereits über 1.000 Anwendungen verfügbar sind.

Denn mit diesen 1.000 Apps sind offenbar die nativen Anwendungen für visionOS gemeint, die wirklich für die Apple Vision Pro optimiert worden sind. Dazu kann man noch ca. 1,5 Mio. Apps addieren, die es für iPadOS gibt und die portiert worden sind. Allerdings gibt es auch größere Anbieter, die durch Abwesenheit glänzen.

Netflix etwa hatte erklärt, dass man die Apple Vision Pro als Nischenprodukt ansehe und daher keine eigene App zur Verfügung stellen werde. Zunächst wollte auch Google mit YouTube diesen Weg gehen, hatte sich dann aber doch noch umentschlossen.

Quelle: Greg Joswiak (X)