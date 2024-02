Xiaomi 14 Ultra kommt nach Deutschland

Xiaomi hat für den 25.02.2024 ein Event rund um die Smartphones der Reihe Xiaomi 14 angekündigt. Klar ist, dass an jenem Datum das Xiaomi 14 auch international vorgestellt wird. Hingegen soll das Pro-Modell wohl China vorbehalten bleiben. Allerdings wartet da auch noch mit dem Xiaomi 14 Ultra ein weltweit neues Modell. Dieses soll jedoch nicht nur in China erscheinen, sondern auch Europa bzw. Deutschland erreichen.

Denn Xiaomi hat in den Niederlanden und Deutschland auf seiner offiziellen Website für registrierte Kunden bereits Gutscheine hinterlegt, die für das eigene Konto aktiviert werden können. Sie sprechen das Xiaomi 14 Ultra als Modell direkt an und verheißen etwa in den Niederlanden 200 Euro Rabatt. Den Verkaufspreis nennt man aber noch nicht. Gültig sind die digitalen Rabattcodes direkt ab dem 25.02.2024 bis 31.03.2024.

Das Xiaomi 14 Ultra wird den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC nutzen und soll mit 12 bis 16 GByte RAM und 256 GByte bis 1 TByte Speicherplatz versehen sein. Natürlich setzt man dabei auf LPDDR5X-RAM und UFS-4.0-Speicherplatz. Geplant ist auch eine “Special Titanium Edition” mit einem Rahmen aus dem namensgebenden Titan. Ebenfalls an Bord sein, soll ein OLED-Display mit 6,73 Zoll Diagonale, 2K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate.

Das Xiaomi 14 Ultra soll ab Werk auf Android 14 mit der Oberfläche HyperOS setzen. Der verbaute Akku könnte auf 5.300 mAh kommen und sich mit 90 Watt per Kabel bzw. 50 Watt kabellos aufladen lassen. An der Vorderseite soll in einem Punch-Hole die Frontkamera mit 32 Megapixeln sitzen. Für die Hauptkamera erwartet man 50 (Weitwinkel, Sony LYT-900, OIS, variable Blende) + 50 (Ultra-Weitwinkel, Sony IMX858) + 50 (Telephoto, Sony IMX858, OIS, 3x optischer Zoom) + 50 (Telephoto, Sony IMX858, OIS, 5x optischer Zoom, Periskop) Megapixel.

Preislich erwartet man für China einen Preis von umgerechnet 943 Euro für das Xiaomi 14 Ultra mit 16 GByte RAM und 1 TByte Speicherplatz. Die Titan-Ausführung soll mit identischem RAM bzw. Speicher umgerechnet 1.007 Euro kosten. Für Europa dürften natürlich höhere Summen ausgerufen werden.

Quelle: Android Planet