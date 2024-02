Kurios: Windows95man vertritt Finnland beim Eurovision Song Contest

Das Betriebssystem Windows 95 ist nicht tot – zumindest dann nicht, wenn man nach dem Windows95man geht. Das ist die Kunstfigur des finnischen DJs und Künstlers Teemu Keisteri. Seine Wertschätzung für das klassische Betriebssystem von Microsoft könnte bald weltbekannt werden. Denn er hat in Finnland mit seinem Lied “No Rules!” den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen.

Anzeige

Entsprechend wird der Windows95man Finnland beim ESC repräsentieren. Wer sich sein Lied “No Rules!” anhört, entdeckt dabei rasch, dass es stimmlich nicht so weit her ist beim Windows95man. Den Unterhaltungswert kann man ihm aber schlecht absprechen. Bedauerlicherweise wird er aber wohl seinen Namen leicht abändern müssen. Denn beim ESC sind Produktplatzierungen streng untersagt. Seinen Künstlernamen Windows95man könnte man aber eben als Schleichwerbung auslegen.

https://youtu.be/Tf1NS1vEhSg

Finnland schickt damit abermals einen eher ungewöhnlichen Teilnehmer ins Rennen. Damit hatte man durchaus in der Vergangenheit Erfolg, denkt man nur an den Sieg der Hard-Rock-Band Lordi. Ob der Windows95man auch solche Erfolge verbuchen wird, muss uns dann die Zeit zeigen. Microsoft selbst hat im Übrigen hier in keinster Weise seine Hände im Spiel.

Quelle: Eurovision Song Contest (YouTube)