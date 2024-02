PlayStation 5: Verkaufszahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück

Die PlayStation 5 hat sich bisher hervorragend verkauft, aber nicht so hervorragend, wie Sony das erwartet hatte. Im Zuge der Bekanntgabe seiner Quartalsergebnisse musste der Hersteller die Prognose für sein gesamtes Fiskaljahr 2023 senken. Letzteres endet für Sony am 31.03.2024. So rechnete man ursprünglich mit 25 Mio. verkauften PS5. Inzwischen nimmt man an, im Fiskaljahr 2023 rund 21 Mio. Einheiten abzusetzen.

Sony gibt ebenfalls an, dass man ab dem Fiskaljahr 2024 mit sinkenden Verkaufszahlen der PlayStation 5 rechne. Das liege daran, dass die Konsole in eine spätere Phase ihres Lebenszyklus übergehe. Auf den Markt gekommen ist die Plattform Ende 2020. Allerdings gab es im Grunde bis Ende 2022 Lieferengpässe, da die Corona-Pandemie dem Hersteller und seinen Zulieferern zu schaffen machte.

Im 3. Fiskalquartal 2023 konnte Sony seine Gaming-Einnahmen dabei zwar um 16 % steigern, wenn man mit dem gleichen Zeitraum 2022 vergleicht, die Gewinne sanken aber um 26 %. Das liegt laut dem Unternehmen daran, dass man einige Angebote gestartet hatte. So gab es die PlayStation 5 erstmals mit relativ großen Rabatten. Ebenfalls veröffentlichte man noch eine PS5 Slim – mit einer versteckten Preiserhöhung. Denn Sony hat den Ständer zur vertikalen Aufstellung aus dem Lieferumfang gestrichen, der nun separat nachgekauft werden muss.

Für den weiteren Verlauf des Jahres 2024 rechnet man noch mit der Veröffentlichung einer Sony PlayStation 5 Pro, welche die Verkaufszahlen anheizen könnte. Dafür hat das Unternehmen bestätigt, dass es im Fiskaljahr 2024 keine neuen Titel der bekannten Marken des Unternehmens geben werde. Franchises wie “Spider-Man”, “Horizon” oder “Uncharted” ruhen also.

Quelle: Sony