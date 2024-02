Valentinsaktion: Office ab 11,63 & Win 11 ab 12,50 Euro

Valentinstag war gestern, aber die entsprechende Aktion bei einem der bekannten Lizenzhändler läuft noch ein paar Tage, sodass sich ein Blick auch jetzt noch lohnt. Dabei werden Windows-Betriebssysteme sowie Office-Pakete mit unseren Rabattcodes bis zu 62 Prozent billiger angeboten. Das wären etwa Windows 10 für 7,60, Windows 11 ab 12,50 und Office 365 für nur 11,63 Euro.

Anzeige

Das aktuelle Betriebssystem und die populären Office-Pakete von Microsoft kann man bekanntlich nicht nur im Laden oder Online-Shop auf DVD kaufen, sondern auch direkt bei Microsoft herunterladen (Windows 11 hier). Man benötigt aber noch einen Lizenzschlüssel zur offiziellen Aktivierung bzw. Registrierung und dafür gibt es neben den offiziellen Kanälen einige Anbieter von OEM-Keys.

Jetzt hat uns der bekannte Lizenzhändler MMORC für seinen neuen “Valentine’s Day Sale” verschiedene Rabattcodes zur Verfügung gestellt, mit denen viele Lizenzschlüssel mindestens 44 und einige sogar 62 Prozent günstiger werden!

Dazu gehört natürlich auch Windows 11. Das neue Microsoft-Betriebssystem ist als Update von Windows 10 kostenlos, aber wer nicht manuell Hand an sein System legen will, muss auf das offizielle Rollout von Microsoft warten, was je nach Konfiguration etwas länger dauern könnte. Wer als Besitzer älterer Betriebssysteme wie Window 7 oder 8.1 jedoch noch skeptisch gegenüber Windows 11 ist und vielleicht Windows 10 präferiert, kann auch zunächst darauf umsteigen. MMORC bietet beide Möglichkeiten erneut mit Rabattcodes vergünstigt an.

Das neue “Windows 11 Professional” bietet u.a. eine frische Benutzeroberfläche und eine verbesserte Microsoft-Teams-Integration, um auch von Zuhause aus einfacher und schneller mit Kollegen, Verwandten und Freunden per Videokonferenz in Verbindung zu bleiben. Windows 11 kann direkt bei Microsoft in verschiedenen Formaten wie als ISO-Datei für eine DVD oder einen USB-Stick oder auch per Installationsassistent heruntergeladen und aufgespielt werden. Nach Installation wird aber auch bei Windows 11 Pro ein Lizenzschlüssel benötigt und diesen gibt es bei MMORC statt der regulären 179 Euro vergünstigt für 26,79 Euro. Und mit dem uns zur Verfügung gestellten Rabattcode “HRE44” kann man weitere 44 Prozent abziehen, sodass Windows 11 damit nur noch runde 15 Euro kostet!

Wer auf die Business-Features von Windows 11 Professional wie die Geräteverschlüsselung und Active-Directory verzichten kann, für den wird es bei MMORC mit dem “Windows 11 Home Key” noch etwas billiger. Dieses ebenfalls weltweit gültige Angebot ist momentan bereits deutlich reduziert auf 22,32 Euro anstatt der sonst üblichen 125 Euro. Aber mit dem selben Rabattcode “HRE44” wird es auch hier um 44 % günstiger, sodass für Windows 11 Home damit nur noch 12,50 Euro anfallen!

Passend zum neuen Betriebssystem hat Microsoft auch Office 2021 als Nachfolger der 2016er und 2019er Versionen vorgestellt. Wie die Vorgänger ist das neue Office-Paket ebenfalls ein Einzelkauf ohne Abo und enthält Word 2021, Excel 2021 sowie PowerPoint 2021. Dazu kommen Outlook 2021, Access 2021 und Publisher 2021. OneNote ist ebenfalls enthalten, aber diese Software zur Organisation von Notizen ist noch die gleiche wie bei Office 2019.

Der OEM-Key für Office 2021 Pro Plus gilt für die Installation auf einem PC und kostet normalerweise 357 Euro, aber MMORC bietet das Paket als einmaligen Kauf (ohne Abo) schon für 68,78 Euro an. Und mit unserem anderen Rabattcode “HRE62” wird es sogar 62 % billiger, sodass das brandneue Office-Paket nur noch 26,14 Euro kostet!

Darüberhinaus bietet der Händler auch ein Paket aus Windows 11 Pro und Office 2021 Pro vergünstigt an. Diese Kombination aus Betriebssystem und nützlicher Software ist bei MMORC aktuell statt für 572 für 89,32 Euro zu haben. Aber hier gilt der uns zur Verfügung gestellte Rabattcode “HRE62” ebenfalls, sodass der Preis für das brandneue Bundle um weitere 62 % auf nur noch 33,94 Euro sinkt! Die Lizenz für Windows 11 gibt es damit also für nur noch 7,80 Euro!

Noch günstiger wird es für die Software der bisherigen Generationen. Mit dem selben Rabattcode “HRE62” sinken die Preise für Office 2016, 2019 und 365 sowie die entsprechenden Pakete ebenfalls um 62 Prozent, sodass bei der aktuellen Aktion folgende Angebote gelten:

Auch für Apples Mac-Systeme bietet der Händler Office-Lizenzschlüssel günstiger an, die mit unserem Rabattcode “HRE44” wie die Windows-Betriebssysteme 44 % billiger werden:

Wenn man lediglich ein neues Betriebssystem benötigt, um Windows 7 oder 8.1 abzulösen und auf Windows 11 noch verzichten will, für den gibt es den “Windows 10 Home Key” – gültig sowohl für die 32- als auch die 64-bit-Version – in der weltweit nutzbaren Version für ein einzelnes System aktuell für 13,57 Euro statt 128 Euro. Aber mit dem uns jetzt zur Verfügung gestellten Rabattcode “HRE44” kann man auch hier 44 Prozent abziehen, sodass der Preis für den Win10-Lizenzschlüssel auf nur noch 7,60 Euro fällt!

Wer allerdings die Business-Features von Windows 10 Professional braucht, für den wird es bei MMORC mit dem “Windows 10 Pro Key” kaum teurer. Dieses ebenfalls weltweit gültige Angebot ist momentan von 182 auf 13,94 Euro reduziert, aber mit unseren Rabattcode “HRE44” sinkt dieser Preis ebenfalls um 44 % auf dann nur noch 7,80 Euro!

Daneben hat MMORC auch noch verschiedene Sicherheitspakete im Angebot, deren Preise mit dem Rabattcode “HRE44” erneut um 44 % sinken. Dazu gehören etwa:

Bestellen kann man bei MMORC mit PayPal, so dass eine eventuelle Rückerstattung problemlos sein soll. Die Lizenzschlüssel werden umgehend per eMail verschickt, so dass man notfalls sein Spam-/Junk-Verzeichnis im Mailprogramm prüfen sollte, falls innerhalb eines Tages nach Bestellung nichts eingegangen sein sollte.

Weitere Informationen und Angebote, die mit den oben genannten Rabattcodes nochmal günstiger werden, wie etwa durch den Rabattcode “HRE44” ebenfalls 44 % günstiger werdenden Microsoft Visual Studio 2019 Pro, Windows Server 2019 in verschiedenen Versionen ab 20,41 Euro, Microsoft SQL Server 2019 sowie andere Sicherheitspakete von McAfee sind der unten verlinkten, englischsprachigen Pressemitteilung zu entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung