Samsung Galaxy XR: Mixed-Reality-Headset sickert durch

Samsung plant ein neues Mixed-Reality-Headset, das unter dem Namen Project Moohan in der Gerüchteküche bekannt ist. Am Markt könne dieses Modell letzten Endes als Samsung Galaxy XR aufschlagen. Inzwischen sind neue Informationen zur technischen Ausstattung durchgesickert. Demnach nutzt das neue Pendant von Samsung zwei Micro-OLED-Displays mit jeweils 4K-Auflösung bzw. insgesamt 29 Mio. Pixeln. Damit würde man dann auch die Apple Vision Pro übertrumpfen.

Als SoC des Samsung Galaxy XR soll der Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 diene. Als Betriebssystem soll wiederum Android XR von Google herhalten, das Samsung aber um die Oberfläche One UI XR ergänzen möchte. Als Gewicht stehen 545 Gramm im Raum, was ebenfalls ein Vorteil gegenüber der Apple Vision Pro wäre, die ca. 600 g wiegt. Auch Samsung nutzt dabei einen externen Akku, was zwar recht unelegant wirkt, aber das Gewicht auf dem Kopf reduziert.

Als Laufzeit soll die Samsung Galaxy XR angeblich bis zu 2 Stunden für die allgemeine Mixed-Reality-Nutzung anbieten bzw. 2,5 Stunden für die reine Videowiedergabe. Im Gegensatz zu Apple will Samsung wohl nicht nur auf Hand-Tracking für die Bedienung setzen, sondern auch eigene Controller anbieten. Allerdings soll auch Samsungs Wearable Hand- und Eye-Tracking unterstützen.

Die komplette Vorstellung der Samsung Galaxy XR könnte noch im Oktober 2025 erfolgen. Offen ist natürlich noch, wie hoch der Preis aufallen könnte.

Quelle: Android Headlines