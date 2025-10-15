Nvidia GeForce RTX 5090: MSI dementiert den Vertrieb in China

MSI stemmt sich aktuell gegen ein hartnäckiges Gerücht, dass dem Hersteller nachsagt, die GeForce RTX 5090 aus dem Hause Nvidia in China zu vertreiben. Das ist natürlich aufgrund bestimmter US-Sanktionen bzw. Handelsbeschränkungen nämlich gar nicht erlaubt. Der taiwanesische Hersteller gibt zu Protokoll, dass man entsprechend keine Varianten der GeForce RTX 5090 in China anbiete. Allerdings musste man feststellen, dass einige nicht autorisierte Einheiten als Parallelimporte dort auf den Markt gekommen sind.

Alle lokal entdeckten Einheiten stammen laut dem Anbieter jedoch nicht aus von MSI autorisierten Vertriebskanälen und sind über nicht genehmigte Parallelimporte in den Markt gelangt. MSI selbst habe dazu nichts beigetragen. Man halte sich an die internationalen Vorschriften. In China biete man lediglich, im Einklang mit dem regionalen Autorisierungsrahmenwerk von Nvidia die Modelle GeForce RTX 5090 D und GeForce RTX 5090 D V2 an.

Die globale Seriennummernverfolgung von MSI habe laut dem Hersteller gezeigt, dass die betreffenden Produkte überwiegend von ausländischen Verkaufsplattformen stammen und durch nicht autorisierte Händler oder Wiederverkäufer über parallele Vertriebskanäle importiert wurden. Der Hersteller warnt ausdrücklich vor dem Kauf, denn die Grafikkarten könnten manipuliert sein. Man gewähre Käufern auch keinerlei Garantie.

Um solchen Vorfällen in Zukunft noch besser vorzubauen, will MSI die Vertriebskanalsteuerung und Nachverfolgbarkeit von Produkten weiter ausbauen.