Microsoft Surface Anfang 2025 wohl mit Intel Lunar Lake

Microsoft hat zuletzt selbst bei den eigenen Surface-Notebooks und -Hybriden nicht mehr ausschließlich auf x86-Prozessoren gesetzt, sondern mit Snapdragon-Modellen für Aufsehen gesorgt. Das ist jedoch keine Abkehr von AMD & Co., denn bereits im ersten Quartal werden neue Surface-Modelle mit Intels neuen “Lunar Lake” Mobil-CPUs erwartet.

Diese Mobilprozessoren für Notebooks hat Intel erst diesen Spätsommer als Core Ultra 200V offiziell vorgestellt und als bislang effizienteste x86-Chips überhaupt angepriesen. So gibt Intel an, die Performance-Kerne der neuen Intel Core Ultra 200V seien von Grund auf neu gestaltet worden. Zudem habe man die Leistung seiner Effizienzkerne drastisch erhöht. Dadurch sollen diese mehr Aufgaben übernehmen können.

Man bescheinigt den neuen Prozessoren als Ergebnis bis zu dreimal mehr Leistung pro Thread und bis zu 80 Prozent mehr Spitzenleistung als bei den Vorgängermodellen. Dazu gehört auch Microsofts Surface Laptop Studio 2 des letzten Jahres, der noch auf Intels Core-CPUs der 13. Generation (Raptor Lake) basiert. Die neue NPU (Neutral Processing Unit) von Lunar Lake wiederum sei bis zu viermal leistungsfähiger als bei der vorherigen Generation. Davon sollen KI-Anwendungen profitieren. Zudem ist eine entsprechend starke NPU erforderlich, um das Microsoft-Branding Copilot+ zu erhalten.

Im ersten Quartal 2025 werden Surface Pro und Surface Laptop mit Lunar Lake erwartet, die neben den bereits verfügbaren Snapdragon-Modellen angeboten werden sollen, heißt es jetzt. Das bisherige Design dieser Notebooks soll beibehalten werden, aber Microsoft wird den Bildschirmen ausgewählter Modelle wohl wieder eine Antireflex-Beschichtung spendieren, wie bereits bei den Surface Pro 10 und Surface Laptop 6. Bei Surface Laptop 7 und Surface Pro 11 verzichtet Microsoft kurioserweise darauf.

Daneben arbeitet Microsoft angeblich auch an einem neuen Surface-Gerät mit einem nur 11 Zoll messenden Display, aber hier gibt es bislang kaum Details. So ist unklar, ob es sich um einen Mini-Laptop oder einen Hybriden aus Tablet und Notebook handelt. Dieses Gerät soll aber Qualcomms Snapdragon X Plus mit 8 Kernen verwenden. Dieses Oryon-Chipmodell für günstigere Copilot+ PCs mit KI-Unterstützung wurde im September offiziell vorgestellt.

Quelle: Windows Central