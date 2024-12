Intel XeSS Frame-Generation und Low Latency sickern vorab durch

Intel führt mit seiner neuen Grafikkarten-Architektur Battlemage und den entsprechenden Arc-Modellen auch XeSS 2 ein. Im Zuge der neuen Version der Software-Suite, die etwa Upscaling ähnlich Nvidia DLSS und AMD FSR erlaubt, führt Intel auch Frame-Generation und Low Latency ein, um den Input-Lag zu senken. Eigentlich hat Intel die Funktionen noch nicht offiziell freigegeben. Doch Modder hatten sie schon via Nexus Mods frei zugänglich gemacht.

Wie sie an die entsprechenden Dateien gekommen waren, ist offen. Die Mods sind bereits wieder entfernt worden, sodass Intel da offenbar rasch eingegriffen hat. Die offizielle Veröffentlichung ist wohl erst für nächste Woche vorgesehen, wenn die neuen Treiber und DLLs die Intel Arc B580 berücksichtigen. Die veröffentlichten DLLs für Frame Generation (FG) und Low Latency (LL) nützen Gamern an sich ohnehin nichts, sondern sind in erster Linie für Modder selbst interessant. Die Unterstützung muss dabei auch durch Spieleentwickler gewährleistet sein.

Intel wollte eigentlich seine XeSS-Technologien auch Open Source zur Verfügung stellen, ist dem bisher aber nicht nachgekommen. So stellt man nur ein SDK und vorkompilierte Libraries zur Verfügung. Ob sich das noch ändern wird, muss die Zeit zeigen.

Quelle: Videocardz