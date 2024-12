Creative Pebble Nova: Desktop-Lautsprecher mit RGB-Beleuchtung

Creative bringt mit dem Pebble Nova einen neuen Desktop-Lautsprecher auf den Markt. Konkreter gefasst handelt es sich um ein Stereo-System mit zwei Boxen. Diese verfügen jeweils auch über eine RGB-Beleuchtung.​ Die Lautsprecher können Audio via USB-C, 3,5-mm-Audio oder auch Bluetooth annehmen. Erhältlich ist das System un den Farben Schwarz und Weiß. Als Leistung nennt der Hersteller maximal 100 Watt.

Jeder Lautsprecher bietet einen 3-Zoll-Treiber und einen 1-Zoll-Hochtöner in koaxialer Anordnung mit Passivradiator. Die Pebble Nova decken einen Frequenzbereich von 55 bis 20.000 Hz ab. Es handelt sich um ein reines 2.0-System, einen gesonderten Subwoofer für mehr Bass gibt es also nicht. Kabellose Verbindungen sind, wie eingangs erwähnt, via Bluetooth 5.3 möglich – allerdings nur mit dem Codec SBC.

Die um 45° erhobenen Treiber solle den Klang besser auf die Ohren ausrichten. Die Creative-App erlaubt außerdem Zugriff auf die proprietären Acoustic-Engine-Audiotechnologien, einschließlich Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ und Crystal Voice. So lassen sich etwa Dialoge anheben oder eben für Voice-Chats eine verbesserte Qualität erreichen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Pebble Nova sind ab sofort zum Preis von 279,99 Euro auf Creative.com vorbestellbar.

Quelle: Pressemeldung