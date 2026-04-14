Ungewöhnliche PCIe-Erweiterung kombiniert GPU & M.2-SSDs

Mit einer speziellen PCIe-Adapterkarte hat ein Reddit-Nutzer kürzlich eine kompakte PCIe-Erweiterungslösung demonstriert, die einen eher unkonventionellen Ansatz verfolgt: die Kombination von Grafikleistung und Massenspeicher über einen einzigen PCIe-Steckplatz. Insbesondere für Small-Form-Factor-Systeme (SFF), bei denen Erweiterungsslots knapp sind, könnte dieses Konzept neue Möglichkeiten eröffnen.

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Kern der Lösung ist die Nutzung von PCIe-Bifurcation. Diese Technik erlaubt es, einen physischen PCIe-x16-Slot in mehrere logische Verbindungen aufzuteilen. Der Adapter verteilt die verfügbaren PCIe-Lanes dabei zwischen einer Grafikkarte und zwei direkt auf der Platine montierten M.2-NVMe-SSDs. Im gezeigten Demonstrationsaufbau kamen eine Low-Profile-Grafikkarte sowie zwei SSDs zum Einsatz – alle angebunden über denselben Slot.

Der Ansatz macht sich zunutze, dass viele GPUs der Mittelklasse die maximale Bandbreite eines PCIe-x16-Interfaces nicht vollständig ausreizen. Dadurch bleiben Ressourcen übrig, die für zusätzliche Komponenten wie NVMe-Speicher genutzt werden können, ohne die Gesamtperformance signifikant zu beeinträchtigen.

Auch aus mechanischer Sicht ist der Adapter interessant: Er fungiert gleichzeitig als Formfaktor-Konverter. Eine halbhohe Grafikkarte wird durch die zusätzliche Platine effektiv zu einer vollwertigen Bauhöhe erweitert. Diese zweite PCIe-Karte beherbergt die SSD-Steckplätze sowie die notwendige Elektronik und nutzt den vorhandenen vertikalen Raum im Gehäuse optimal aus – ein klarer Vorteil für kompakte Systeme mit begrenzter Slot-Anzahl, aber ausreichender Bauhöhe.

Allerdings ist die Kompatibilität ein entscheidender Faktor. Der Betrieb setzt voraus, dass sowohl das Mainboard als auch die Firmware PCIe-Bifurcation unterstützen. Diese Funktion ist nicht auf allen Plattformen verfügbar, was den Einsatz aktuell vor allem auf Enthusiasten-Systeme beschränkt.

Der bei Reddit gezeigte Platypus-Adapter für rund 24 US-Dollar ist in Deutschland wohl nicht erhältlich, aber ein ähnliches Modell: Die „SinLoon PCIe 5.0 X16 Erweiterungskarte“ bietet die selben Funktionen und kostet bei Amazon keine 30 Euro.

Die Lösung positioniert sich eher im experimentellen Bereich und weniger als Massenprodukt. Dennoch zeigt das Konzept eindrucksvoll, wie flexibel sich PCIe-Lanes nutzen lassen – und wie sich zusätzlicher Speicher elegant in GPU-zentrierte Builds integrieren lässt, ohne weitere Erweiterungssteckplätze zu belegen.

Quelle: Reddit