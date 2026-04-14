Apple MacBook Neo: Nachfrage übertrifft Erwartungen deutlich

Die Nachfrage nach Apples neuem Einstiegs-Laptop „MacBook Neo“ entwickelt sich offenbar deutlich stärker als erwartet. Laut aktuellen Informationen hat Apple seine Zulieferkette angewiesen, die Produktionsziele massiv anzuheben: Statt ursprünglich prognostizierter 5 bis 8 Millionen Geräte plant das Unternehmen nun die Fertigung von rund 10 Millionen Einheiten der ersten Generation.

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Der überraschend hohe Absatz zwingt Apple zu einer schnellen Skalierung der Produktion. Dank eines breit aufgestellten Netzwerks an Fertigungspartnern gilt diese Ausweitung als vergleichsweise unkompliziert – vorausgesetzt, die Versorgung mit dem zentralen Bauteil bleibt stabil: dem A18 Pro SoC, gefertigt von TSMC in Taiwan.

Im aktuellen MacBook Neo setzt Apple auf den mobilen A18 Pro, der ursprünglich aus dem iPhone 16 Pro stammt. Der Chip wird zusammen mit 8 GByte LPDDR5X-RAM in einem modernen InFO-PoP (Integrated Fan-Out Package on Package)-Verfahren gestapelt. Diese 3D-Packaging-Technologie ermöglicht eine kompakte Bauweise und hohe Effizienz.

Interessanterweise berichteten Branchenbeobachter, dass Apple teilweise auf Chips zurückgreift, die ursprünglich nicht für die iPhone-Serie qualifiziert wurden. Diese „defekten“ SoCs könnten zwar funktional sein, aber nicht alle Spezifikationen erfüllen – ein möglicher Grund für begrenzte Verfügbarkeit.

Parallel zur laufenden Produktion arbeitet Apple bereits an einem Upgrade für das MacBook Neo, wie Gerüchte letzte Woche andeuteten. Diese soll mit dem A19 Pro SoC ausgestattet werden, der auch im aktuellen iPhone 17 Pro und dem iPhone Air zum Einsatz kommt.

Zu den wichtigsten Upgrades zählen 12 statt 8 GByte RAM und eine verbesserte Gesamtleistung durch die neue Chip-Generation. Die überarbeitete Version des MacBook Neo könnte bereits 2027 erscheinen. Die relativ schnelle Aktualisierung – nur etwa ein Jahr nach Marktstart – könnte direkt mit der eingeschränkten Verfügbarkeit der aktuellen A18-Pro-Chips zusammenhängen.

Das MacBook Neo entwickelt sich für Apple also schneller als erwartet zum Verkaufserfolg. Die aggressive Produktionsausweitung zeigt, wie stark die Nachfrage im Einstiegssegment ist. Gleichzeitig deutet die frühe Planung einer zweiten Generation darauf hin, dass Apple die Plattform zügig weiterentwickeln will – nicht zuletzt, um sich von den Einschränkungen der aktuellen Chipstrategie zu lösen.

Quelle: DigiTimes