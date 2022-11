Turtle Beach steigt in den Markt für VR-Zubehör ein

Turtle Beach bietet bereits diverses Gaming-Zubehör an. Das Portfolio reicht von Controllern über Headsets bis hin zu Ladestationen. Nun wildert man auch im Bereich Virtual Reality. Ein eigenes VR-Headset steht zwar nicht auf dem Plan, doch die Fuel Compact VR Charging Station für die Meta Quest 2 ist jetzt offiziell. Die Fuel Compact VR Charging Station und die dazugehörigen Controller-Akkupacks mit einer Laufzeit von jeweils 20 Stunden versorgen das Zubehör der Meta Quest 2 mit Strom.

Anzeige

Das magnetische Ladesystem ermöglicht es laut dem Hersteller darüber hinaus, das Headset und die Controller zu verwahren. Die Fuel Compact VR Charging Station für das Virtual-Reality-Headset Meta Quest 2 kommt am 21. November 2022 auf den Markt. Spieler können sie ab sofort unter www.turtlebeach.com und bei teilnehmenden Einzelhändlern zur UVP von 79,99 Euro vorbestellen. Turtle Beach setzt dadurch seinen Ausbau der Marke fort. Die zwei Akkupacks der Ladestation bieten jeweils eine Laufzeit von 20 Stunden. Schlitzabdeckungen an den Controllern und ein USB-C-auf-Magnetpin-Dongle für das Headset ermöglichen ein magnetisches Aufladen in ca. 2,5 Stunden. Das vollständige Meta-Quest 2-Setup kann mit der Fuel VR zusammen geladen werden. An der Station signalisieren Batterieanzeigen, wann ihre Meta Quest 2 einsatzbereit ist. Gelb zeigt an, dass der Ladevorgang läuft. Grün signalisiert, dass der Ladezustand 100 % beträgt.

Wer also eine Meta Quest 2 besitzt und nach einer passenden Aufbewahrungs- und Ladestation für sein VR-Headset gesucht hat, kann sich die Fuel Compact VR Charging Station ja eventuell einmal vormerken.