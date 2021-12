Xiaomi 12, 12 Pro und 12X: Neue Smartphone-Flaggschiffe vorgestellt

Xiaomi hat in China bereits seine neuen Smartphone-Flaggschiffe der Serie Xiaomi 12 präsentiert. Die Modellreihe besteht aus drei Modellen: dem Xiaomi 12X, dem 12 und dem 12 Pro als Topmodell. Während die Xiaomi 12 und 12 Pro den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 als SoC verwenden, ist es beim schwächeren 12X der Qualcomm Snapdragon 870. Alle drei Smartphones werden mit MIUI 13 als frischer Oberfläche in den Handel kommen.

Die Xiaomi 12 und 12 Pro nutzen freilich LPDDR5-RAM und UFS-3.1-Speicherplatz. Ebenfalls bewirbt man die effiziente Kühlung, die hohe Leistung auch über längere Zeiträume erlaube. Auch für die Kameras hat man Neues in petto. Sie sollen vom Xiaomi Cyberdog das smarte Visual-Tracking übernommen haben und können nun sowohl die Augen von Menschen als auch Tieren erkennen. Via Machine Learning will man zudem fokussierte Objekte besser analysieren können – etwa wenn sich deren Form, Winkel oder Farbe verändert. Das verbessere das Tracking von Objekten.

Das Xiaomi 12 nutzt den Sony IMX766 mit 50 Megapixeln für die Weitwinkel-Kamera an der Rückseite und ergänzt einen Ultra-Weitwinkel-Sensor mit 13 sowie eine Telemakro-Kamera mit 5 Megapixeln. Das Xiaomi 12 Pro hingegen nutzt drei Sensoren mit 50 MP und setzt auf den Hauptsensor Sony IMX707 mit dem sehr großen Maß von 1/1,28″ und einer Pixelgröße von 2,44 um bei Pixel-Binning. Die anderen beiden Linsen setzen im Hintergrund auf den JN1 für Ultra-Weitwinkel- und Telephoto-Bilder.

Was die Displays betrifft, so nutzt das 12 einen OLED-Bildschirm mit 6,28 Zoll Diagonale und 2400×1080 Pixeln bei bis zu 1100 Nits Helligkeit und 120 Hz Bildwiederholrate. Das Xiaomi 12 Pro erhöht auf 6,73 Zoll bei 2K-Auflösung (3200×1440 Pixel) und einem Samsung-E5-Panel sowie erneut 120 Hz. Beide Smartphones unterstützen HDR10+ und Dolby Vision. Die Lautsprecher beider Geräte sind von Harman Kardon abgestimmt worden und für Dolby Atmos bereit. Auch NFC und IR-Blaster hebt Xiaomi hervor.

Dax Xiaomi 12 nutzt einen Akku mit 4500 mAh, 4600 mAh sind es beim 12 Pro, das mit 120 Watt aufladen kann. Auch Preise für China gibt es im Übrigen schon.

Das Xiaomi 12 erscheint in China mit 8 und 128 GByte, 8 und 256 GByte sowie 12 und 256 GByte und kostet dann jeweils umgerechnet ca. 513, 555 bzw. 610 Euro. Für das Xiaomi 12 Pro mit identischen RAM- und Speicherkapazitäten fallen dann jeweils 652, 694 bzw. 749 Euro an. Beide Geräte wird es in den Farben Schwarz, Blau und Lila mit Glasrückseite oder aber in Grün mit Rückseite aus Kunstleder geben. Das Xiaomi 12X wiederum erscheint für umgerechnet 444 Euro.

Xiaomi wird sicherlich bald auch noch ein Launch-Event für Europa ansetzen und dann mehr zum Launch in unseren Breitengraden plaudern.

Quelle: Xiaomi