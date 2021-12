XPG: Gaming-Maus mit 1 TByte integriertem Speicherplatz

ADATA als Hersteller von Gaming-Produkten der Marke XPG zeigt im Rahmen der CES 2022, die im Januar in Las Vegas stattfinden wird, eine neue Maus namens XPG Vault. Dabei handelt es sich aber zunächst nur um ein Konzept. Das Besondere an der Gaming-Maus ist, dass sie direkt 1 TByte Speicherplatz integriert. Darauf können dann also nicht nur Makros & Co. gespeichert werden, sondern vielmehr kann das Eingabegerät auch als Flash-Laufwerk herhalten und mehrere Spiele bereithalten.

Laut XPG arbeitet der integrierte Speicherplatz der XPG Vault mit 985 MByte/s und kann via USB-C abgerufen werden. Die Maus ist kabelgebunden. Allerdings ist noch offen, wie genau technisch mit der Maus verfahren werden würde. Wahrscheinlich ist, dass das direkt integrierte SSD von ADATA stammt. Die Pressemitteilung bleibt leider weitere technische Daten schuldig. Somit wissen wir also leider nicht, welchen Sensor die Vault nutzt oder wie die DPI-Werte ausfallen.

Außerdem zaubert XPG noch die Maus XPG Alpha aus dem Hut. Diese kann kabelgebunden sowie kabellos verwendet werden und nutzt den Sensor Pixart PAW3335. Im Rahmen der CES 2022 will man die beiden neuen Gaming-Mäuse dann noch mit mehr Details vorstellen. Ob die Vault dann am Ende ein Konzept bleibt, oder in Serie geht, muss sich zeigen.

Quelle: Pressemitteilung