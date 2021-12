Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Mobile soll zur CES 2022 starten

Nvidia soll zur CES 2022 nicht nur für Desktop-PCs neue Grafikkarten in petto haben. Außerdem heißt es, dass der Hersteller mehr Leistung in Gaming-Notebooks hieven wolle – und zwar in Form der neuen GeForce RTX 3080 Ti. Letztere solle 20 % mehr Shader als die RTX 3080 für Laptops bieten und wahlweise 8 bzw. 16 GByte GDDR6-RAM mit erhöhtem Takt verwenden.

Zudem ist bei den Kollegen von Videocardz von einer maximalen Verlustleistung (TDP) von bis zu 175 Watt die Rede. Hersteller werden da die Wahl haben, wie sie die GPU takten und maximal ausreihen, je nachdem wie effizient eben ihre Kühllösungen so arbeiten. Man spielt hier bei der GeForce RTX 3080 Ti 10 Watt höher als bei der Non-Ti-Variante.

Die GeForce RTX 3080 Ti könnte die GPU GA103S als Basis verwenden und 7.424 CUDA-Cores nutzen. Auch eine mobile GeForce RTX 3070 Ti sei in Planung, hier ist die Datenlage aber noch diffuser. Mehr erfahren wir voraussichtlich auf der CES 2022 bei der Keynote von Nvidia am 4. Januar 2022.

