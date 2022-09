Acer Arc A770 Predator BiFrost: Eigene Grafikkarte vorgestellt

Acer hat via Twitter eine erste Grafikkarte aus dem eigenen Hause vorgestellt: die Acer Arc A770 Predator BiFrost. Leider ist aktuell offen, ob Acer seine Custom-Grafikkarte mit 8 oder 16 GByte Speicherplatz ausstatten wird. Abseits von Acer hatten sich bisher nur Gunnir, MSI und AsRock ebenfalls zu Custom-Arc-Grafikkarten bekannt. Spannend ist, dass Acer auch visuelle Akzente setzen möchte, man verbaut einen großen Lüfter mit RGB-Beleuchtung am hinteren Bereich der Grafikkarte. Ein zweiter Radiallüfter verzichtet offenbar darauf.

Anzeige

Ihren Strombedarf deckt Acers Modell über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Es soll sich bei Acers Modell um ein 2,5-Slot-Design handeln. Die Kühlung stellt im Grunde eine Mischung aus Blower- und Open-Air-Lüfter-Design dar. Man setzt hier natürlich auf die vollwertige ACM-G10-GPU mit 32 Xe-Cores.

Es kommt durchaus überraschend, dass Acer nun eigene Grafikkarten anbietet. Bisher hatte das Unternehmen keine Aktien in diesem Bereich. Primär ist Acer vielmehr für seine Komplett-PCs, Notebooks, Monitore und Co. bekannt. Auch Chromebooks und Projektoren bietet der Hersteller an. Spannend wäre natürlich insbesondere, ob Acer in Zukunft auch Custom-GeForce- oder Radeon-Grafikkarten anbieten könnte. Offenbar will man aber erst einmal mit einer angepassten Intel Arc den Anfang machen.

Quelle: Acer (Twitter)