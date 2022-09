Google Stadia eingestellt: Cloud-Gaming-Angebot bald nicht mehr verfügbar

Google hat mitgeteilt, dass das hauseigene Cloud-Gaming-Angebot Google Stadia ab dem 18. Januar 2023 komplett eingestellt wird. Der YouTube-Kanal wurde bereits leergefegt und neue Titel sind auch nicht mehr über den Store kaufbar. Laut Google können Bestandskunden das Angebot aber noch bis zum Stichtag nutzen und auf ihre Bibliothek zugreifen. Man werde, weil die Spielesammlungen natürlich danach verloren sein werden, jedoch alle Spiele- und Add-on sowie sogar die Hardware-Käufe komplett zurückerstatten.

Lediglich die Kosten für das Abonnement Stadia Pro erstatte man nicht. Google nennt als Begründung für das Aus, dass man nicht die erhoffte Resonanz am Markt erhalten habe. Beobachter dürfte das kaum wundern: Stadia versprach zur Ankündigung, strauchelte aber schon beim Launch, als viele der angekündigten Funktionen fehlten. Eigentlich sollte ein internes Entwicklerstudio exklusive Spiele für das Cloud-Gaming-Angebot liefern, wurde aber schon nach wenigen Monaten wieder geschlossen. Zuletzt verschenkte Google den Stadia-Controller teilweise als Dreingabe zu Spielen.

In den vergangenen Monaten erschienen immer weniger Top-Titel auch für Google Stadia. Im Hintergrund modernisierte Google auch nie die Infrastruktur, sodass die Leistung der Plattform hinter der einer Xbox One X zurückbleiben musste. So wurden die meisten Spiele auch nicht nativ in 4K gerendert, sondern nur hochskaliert. Ebenfalls wurden niedrigere Detaileinstellungen angelegt, als an der PS4 Pro oder besagter Xbox One X.

Gerüchten zufolge blieben die Abonnentenzahlen bei Google Stadia um ein Vielfaches hinter den gesteckten Erwartungen zurück. Zwar betonte Google immer wieder, man sehe Stadia als ein langfristiges Projekt, wie sich nun zeigt, revidiert man jene Ansagen aber wieder. Was anfangs vom Unternehmen als Gaming-Revolution beworben wurde, verschwindet also jetzt sang- und klanglos in der Versenkung.

Quelle: Google