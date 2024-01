Nvidia GeForce Now: Cloud-Gaming-Dienst bald mit Tagespässen und G-Sync

Nvidia GeForce Now ist das Cloud-Gaming-Angebot des Unternehmens. Dieses ist sowohl in einem Free-Tarif kostenlos nutzbar, mit deutlichen Einschnitten bei der Qualität, als auch in den kostenpflichtigen Abonnements Priority und Ultimate. Zur CES 2024 hat Nvidia da im Rahmen seiner Keynote gleich mehrere Neuerungen bestätigt. Beispielsweise wird es sogenannte Day Passes, also Tagespässe geben.

Letztere erlauben es dann, für nur einen einzelnen Tag ein Abo für GeForce Now Priority oder auch Ultimate abzuschließen. Das eignet sich dann natürlich, will man nur einmal kurz herein schnuppern. Für 24 Stunden Zugang zu GeForce Now Priority fallen 3,99 US-Dollar an. Im Falle von GeForce Now Ultimate sind es dann 7,99 US-Dollar. Es ist anzunehmen, dass Nvidia jene Preise 1:1 in Euro übertragen wird.

Als weitere Neuheit führt man G-Sync auch fürs Cloud-Gaming via GeForce Now ein. Ein kompatibler Bildschirm bleibt jedoch die Voraussetzung für die Verwendung der VRR-Technik. So lassen sich über G-Sync Tearing und Stottern durch die Synchronisierung der Bildraten verhindern. Neues führt man auch für Nvidia Reflex ein. Hier hält die Funktionalität auch im Abo GeForce Now Ultimate Einzug bei 4K-Auflösung sowie 60 bzw. 120 fps.

Zudem unterstützt man für GeForce Now an Android-Geräten jetzt erhöhte Auflösungen von bis zu 1440p. Und auch Zuwachs bei den Spielen wird es bald geben – in Form der Steam-Versionen von “Diablo IV” und “Overwatch 2”. Auch “Exoprimal, “Honkai: Star Rail” und “Pax Dei” stehen bald über das Cloud-Gaming stramm.