Nvidia GeForce Now: Cloud-Gaming-Dienst lockt mit Sonderangebot

Nvidia vertreibt nicht nur Grafikkarten, sondern will die Spieler auch zum Cloud-Gaming bewegen. Dafür hat man das hauseigene GeForce Now im Programm. Einen eigenen Spiele-Store betreibt man nicht. Stattdessen setzt man auf eine Verknüpfung des Angebots mit etwa Steam und dem Epic Games Store. Daher können bereits gekaufte PC-Spiele auch über die Cloud genutzt werden und würden auch nicht verloren gehen, sollte GeForce Now einmal das Zeitliche segnen. Jetzt will Nvidia Neukunden mit einem Angebot locken: Es gibt 40 % Rabatt auf den Priority-Tarif.

Anzeige

So kann GeForce Now auch kostenlos genutzt werden. Das ist aber mit Einschränkungen verbunden: Etwa bei der maximalen Länge durchgängiger Sessions, der Auflösung und der weiteren Qualität. Priority bringt da Mehrwerte mit sich: Etwa bevorzugten Zugriff auf die Server, sechsstündige Gaming-Sessions und Ray-Tracing. Statt 49,99 Euro kostet Priority für 6 Monate derzeit nur 29,99 Euro – was einem Rabatt vom 40 % entspricht.

Parallel stoßen ab sofort folgende Spiele zum Angebot von GeForce Now:

Victoria 3 (Neuer Release auf Steam)

Star Ocean: The Divine Force (Neuer Release auf Steam, 27. Oktober)

Paper Cut Mansion (Neuer Release auf Steam und Epic Games, 27. Oktober)

Saturnalia (Neuer Release auf Epic Games, 27. Oktober)

Asterigos: Curse of the Stars (Epic Games)

Draw Slasher (Steam)

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (Steam und Epic Games)

Guild Wars: Game of the Year (Steam)

Labyrinthine (Steam)

Sniper Elite 5 (Steam)

Volcanoids (Steam)

V Rising (Steam)

Quelle: Nvidia