Huawei Mate 50 Pro: Neues Smartphone-Flaggschiff startet in Deutschland

Huawei hatte seine neuen Smartphones der Reihe Mate 50 bereits Anfang September 2022 vorgestellt. Doch zu den konkreten Preisen und Veröffentlichungsterminen in Deutschland schwieg man im letzten Monat. Nun ist es so weit und das Mate 50 Pro ist bei uns zu haben. Das Smartphone-Flaggschiff mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als 4G-Version kostet 1.199 Euro. Doch nicht nur 5G-Unterstützung fehlt. Auch die Google-Dienste und der Play Store glänzen aufgrund der US-Sanktionen durch Abwesenheit.

Zu den weiteren technischen Daten zählen 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz (erweiterbar via NM-Card). Das OLED-Display dieses Modells kommt auf 6,74 Zoll Diagonale und löst mit 2.616 x 1.212 Pixeln auf. Die Bildwiederholrate steht bei 120 Hz Bildwiederholrate, die Touch-Abtastrate bei 300 Hz. Nach Schutzklasse IP68 ist das mobile Endgerät resistent gegen Staub und Wasser. Für den Akku sind 4.700 mAh und Schnellladung per Kabel mit 66 Watt angegeben. Kabellos sind immer noch 50 Watt möglich. Die Rückseite aus Glas kommt in wahlweise Schwarz oder Silber. Als Benutzeroberfläche dient hier EMUI 13.

Das Huawei Mate 50 Pro ist bereits im Handel sowie im Online-Store von Huawei in den genannten Farben Black und Silver zu einer UVP von 1.199 € erhältlich. Dabei gibt es zum Launch ein Schmankerl: Zwischen dem 27. Oktober und 30. November gibt es beim Kauf des Huawei Mate 50 Pro im Huawei -Online-Store die True-Wireless-Kopfhörer Huawei FreeBuds Pro 2 (UVP 199 €) gratis als Dreingabe dazu.

Quelle: Pressemitteilung