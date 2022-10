Epic Games Store: Ab sofort sind „Saturnalia“ und „Warhammer 40,000: Mechanicus“ gratis

Im Epic Games Store gibt es jede Woche ein oder zwei Spiele kostenlos. Die neuen Titel stoßen stets am Donnerstag um 17 Uhr hinzu. Letzte Woche konnte unter anderem „Fallout 3“ in der „Game of the Year Edition“ mit allen DLCs gratis mitgenommen werden. Ab sofort gibt es einen Wechsel: Interessierte können sich „Saturnalia“ sowie „Warhammer 40.000: Mechanicus“ vollkommen kostenlos mitnehmen. Erforderlich ist allerdings ein Konto im Epic Games Store.

So sind die Gratis-Spiele für den Anbieter natürlich ein Lockmittel, mit dem man neue Anwender in den Store lotsen möchte. Die Hoffnung ist, dass jene Gamer dann langfristig nicht nur die kostenlosen Spiele abgreifen, sondern auch den ein oder anderen Einkauf tätigen.

Dabei steht „Saturnalia“ für ein Roguelite-Horror-Abenteuer mit mehreren Charakteren in der Third-Person-Perspektive. Das Spiel ist inspiriert von der Folklore Sardiniens (Italien). Dazu gesell sich aber eben das rundenbasierte Strategiespiel „Warhammer 40.000: Mechanicus“. Mehr als 50 Missionen kann der Spieler hierbei im Rahmen der Kampagne bewältigen.

Wir wünschen allen Lesern viel Spaß mit den beiden Gratis-Titeln im Epic Games Store. Sollten sie nicht auf Zuspruch stoßen: In der nächsten Woche am Donnerstag gibt es ja wieder Nachschub.

