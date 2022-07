Xiaomi MIUI 14: Funktionen des Betriebssystems zeigen sich vorab

Xiaomi plant mit MIUI 14, basierend auf Android 13, das nächste große Upgrade für seine Smartphone-Oberfläche. Dieses Mal soll also ein Zwischenschritt in Form von MIUI 13.5 übersprungen werden. Nun sind Screenshots durchgesickert, die bereits vorab einen kleinen Ausblick auf die Funktionen bieten, die MIUI 14 offenbar enthalten soll. Beispielsweise sollen die Uhr und der Assistent ein neues Design erhalten. Spannend sind aber vor allem die Verbesserungen in der Galerie-App.

Letztere erhalte demnach eine automatische Texterkennung, wie sie etwa auch die Google Lens beherrscht. Dadurch könnten Texte erkannt und weiterverarbeitet werden. Außerdem soll die Funktion „On this Day“ der Galerie euch Fotos aus den letzten Jahren vorschlagen, die eben am gleichen Tag aufgenommen worden sind. Das wäre also eine Möglichkeit, um nahezu täglich in Erinnerungen zu schwelgen.

Ebenfalls soll MIUI 14 Unterstützung für das neue Bluetooth LE Audio inkl. Auracast Broadcast Audio mitbringen. Das klingt natürlich nach einer feinen Sache. Damit nicht genug. Auf den Screenshots ist auch eine Art Schutzmaßnahme gegen Betrug zu sehen.

Diese „Anti-Fraud Protection“ soll den Besitzer des jeweiligen Xiaomi-Geräts mit MIUI 14 warnen, wenn verdächtige Nachrichten oder auch Anrufe eingehen oder Apps dubios wirken. Bis man diese Funktionen nutzen kann, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Noch hat Google Android 13 schließlich gar nicht in der finalen freigegeben. Und selbst danach kann es noch etwas dauern, bis MIUI 14 erscheint. Offen ist auch noch, welche Smartphones dann als Erstes in den Genuss der neuen Oberfläche kommen.

Quelle: MyDrivers