Intel wird Chips für MediaTek fertigen

Intel hat mitgeteilt, dass man den taiwanesischen Chipanbieter MediaTek als Kunden für seine Intel Foundry Services gewonnen habe. MediaTek wird also Chips in den Werken von Intel fertigen lassen. Durch die Zusammenarbeit wolle MediaTek seine Lieferketten flexibler gestalten. Es hätten da auch Intels Fertigungskapazitäten in den USA und Europa den Ausschlag gegeben.

Intel gibt an, dass MediaTek über die Intel Foundry Services Chips für „Smart Edge Devices“ fertigen lassen wolle – also weniger für Smartphones und mehr für Smart-Home- bzw. IoT-Geräte. Dabei wolle MediaTek sowohl aauf etablierte, dreidimensionale FinFET-Transistoren zurückgreifen als auch die Technologien der nächsten Generation.

Intel und MediaTek bauen damit bestehende Kooperationen aus. Es solle sich auch bei dem neuen Abkommen um eine langfristige Partnerschaft handeln, so die beiden Unternehmen. Letzten Endes dürfte sich Intel über die Auslastung seiner Fertigungsstätten freien, während MediaTek davon profitiert, direkt in den Vereinigten Staaten und Europa herstellen zu können.

Quelle: Intel