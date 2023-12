“Baldur’s Gate 3”: Rollenspiel ist kein Fall für den Game Pass

“Baldur’s Gate 3” stand vor Veröffentlichung bei Microsoft für den Game Pass auf der Einkaufliste. Durchgesickerte Dokumente hatten gezeigt, dass Team Xbox damit rechnete, wohl etwa 5 Mio. US-Dollar zahlen zu müssen, um das Rollenspiel in die Spiele-Flatrate hieven zu können. Letzten Endes kam es aber nie zu direkten Verhandlungen. Inzwischen ist klar, dass die Redmonder den Wert des Titels zudem deutlich unterschätzt haben dürften. So brach das CRPG bei Steam Rekorde und erntete bei den The Game Awards gleich mehrere Auszeichnungen – unter anderem als Spiel des Jahres.

Anzeige

Larian Studios bzw. dessen Gründer und Geschäftsführer, Swen Vincke, hat allerdings nun ein Machtwort gesprochen. Laut Vincke werde “Baldur’s Gate 3” nicht im Game Pass landen. So habe man mit dem Rollenspiel einen umfangreichen Titel geschaffen, der seinen Preis wert sei. Zumal man auch auf Mikrotransaktionen, DLCs, Season-Pässe und dergleichen vollständig verzichte. Vincke erklärt, man mache den Gamern aus seiner Sicht ein preislich attraktives Angebot und das erlaube es dem Studio dann auch an weiteren Titeln zu arbeiten.

Vincke dürfte hier durchaus ein gutes Argument vorbringen, denn je nachdem wie viele Sidequests Spieler abhaken, können in “Baldur’s Gate 3” durchaus 60 bis 150 Stunden fließen. Larian Studios sieht die Gaming-Flatrate von Microsoft jedenfalls offensichtlich nicht als geeigneten Platz für seine Spiele an und bevorzugt ein traditionelleres Geschäftsmodell.

Quelle: IGN