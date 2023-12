Mechanische Festplatten könnten 2024 teurer werden

Wichtige Lieferanten mechanischer Festplatten haben kürzlich den Betrieb ihrer Fabriken eingestellt. Deshalb wird ein deutlicher Preisanstieg von HDDs im kommenden Jahr erwartet. Berichten zufolge steht Lisenko Technology, früher bekannt als Heqiao Technology, ein bedeutender Hersteller von Folien für mechanische Festplatten, kurz vor der Schließung seiner Fabrik in Hsinchu in Taiwan. Die bevorstehende Schließung führt zu schrittweisen Personalentlassungen.

Lisenko Technology mit Hauptsitz in Japan und über 25.000 Mitarbeitern gilt als einer der wenigen Hersteller, die sich auf für Festplatten wichtige Beschichtungen spezialisiert haben. Die 1990 gegründete Fabrik war hauptsächlich auf die Herstellung gesputterter Dünnschichtscheiben spezialisiert. Da Veränderungen in der Branchendynamik dazu geführt haben, dass die Festplattenproduktion in Taiwan weniger wettbewerbsfähig ist, führt Lisenkos Entscheidung, das Werk zu schließen, dazu, dass fast 600 Mitarbeitern in mehreren Phasen mit der Kündigung rechnen müssen.

2023 sollte das Jahr der Festplatten mit 30 TByte oder mehr werden. Seagate etwa hatte Mitte 2023 noch HDDs mit 32 TByte für dieses Jahr angekündigt. Western Digital hat erst im November den Beginn der Auslieferung seiner mechanischen Festplatten mit 24 TByte aus der CMR -Serie verkündet, die sich an Kunden aus den Bereichen sehr großer Unternehmen, Clouds und Rechenzentren richtet.

Darüber hinaus habe die Einführung einer 28-TByte-Festplatte durch Western Digital auf SMR -Basis, die von Kunden gut angenommen wurde, zu Plänen für eine Produktionssteigerung geführt. Daneben beabsichtigt das Unternehmen, im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine 26 TByte große SMR-HDD auf den Markt zu bringen, um seine Position im Markt der SMR-Festplatten weiter zu festigen.

Quelle: ithome.com [China]